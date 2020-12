Cara sánh đôi cùng trai đẹp trong mùa Noel nhưng không phải Noway, Vũ Thảo My tiết lộ dồn hết tiền của hồi môn để theo đuổi nghệ thuật

Tối 18/12, cặp chị em Cara – JSol vừa kết hợp phát hành video cover và bộ ảnh ngập tràn không khí Giáng sinh, như một món quà gửi tặng đến khán giả.

Theo đó, Cara và JSol đã rủ nhau cover cùng đàn guitar với hai ca khúc kinh điển mỗi mùa Noel về: Santa Baby (Joan Javits, Philip Springer ) và Mistletoe của Justin Bieber.

Những giai điệu mà Cara và JSol ngân nga đã mang lại bầu không khí ấm áp cho khán giả trong dịp Noel cuối năm se lạnh, để người nghe có thể thưởng thức khi tụ tập, quây quần bên gia đình, bạn bè.

Cara và JSol thể hiện sự ăn ý khi hòa giọng cực kỳ ngọt ngào, khoe giọng hát mộc trầm ấm cùng âm điệu tiếng Anh tự nhiên và cực chuẩn. Thông qua bài hát, JSol và Cara còn mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực, yêu thương, xoa dịu đi những tổn thương, mất mát trong năm vừa qua và cùng chào đón mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.

Trong trang phục vest đỏ trơn và sọc caro xanh, "visual" của JSol đúng chuẩn mẫu bạn trai nhà bên làm tan chảy trái tim của nhiều người, đặc biệt khiến hội fan nữ đổ liêu xiêu. Bên cạnh đó, nhan sắc của Cara được nhận định càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ cũng thể hiện qua từng bức ảnh. Loạt biểu cảm của Cara đầy thần thái và hút mắt người hâm mộ.

MV cover “Santa Baby” và “Mistletoe” - Cara & JSol.

Cùng ngày, Vũ Thảo My chính thức tung MV thứ 2 trong năm 2020 mang tên Đợi Một Chút Thôi, sáng tác của nhạc sĩ JB Phương Lê. "Ý tưởng MV lần này là do tôi đề xuất. Bản thân là một fan của những phim kinh dị và đặc biệt yêu thích mấy thể loại "vòng lặp", "hack não" người xem nên tôi cũng muốn một lần đưa vào sản phẩm của mình. Hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy khó hiểu câu chuyện mà tôi cùng ekip muốn gửi gắm", nữ ca sĩ chia sẻ.

Mở đầu MV là hình ảnh Vũ Thảo My xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới nhưng gương mặt thẫn thờ. Thay vì cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc thì "cô dâu" Vũ Thảo My lại giàn dụa nước mắt và chọn cách gieo mình xuống vực. Sau đó, Vũ Thảo My tỉnh dậy và thấy người yêu đang tươi cười rạng rỡ, nắm chặt tay cô. Cả hai cùng trở về nhà và có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Thế nhưng, trong một hôm đi lang thang bên đồi, Vũ Thảo My vô tình thấy lại hình ảnh của chính mình và chứng kiến khoảnh khắc cô tự nhảy xuống vực. Cảm thấy mọi chuyện lạ lùng, Vũ Thảo My chạy vội về nhà và cô đau đớn nhận ra sự thật phũ phàng là mình cùng người yêu đều đã chết và linh hồn của hai người vẫn còn vương vấn, không muốn chia xa.

"Thật ra để đầu tư cho hai sản phẩm "Và Ngày Nào Đó" và "Đợi Một Chút Thôi" cũng như loạt dự án trong năm 2021, tôi đã phải năn nỉ bố mẹ bán căn nhà mà hai người dành làm của hồi môn để tôi lấy chồng. Tính ra cũng hơi liều lĩnh nhưng vì nghệ thuật tôi sẽ đầu tư cho xứng đáng", Vũ Thảo My trải lòng.

Đặc biệt, Vũ Thảo My cho biết MV Đợi Một Chút Thôi sẽ là sản phẩm khép lại những hình ảnh cũ của cô. Sang 2021, Vũ Thảo My cùng ekip đang lên kế hoạch cho những dự án mới. Quán quân The Voice 2013 muốn chứng minh với khán giả cô đã trưởng thành và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc.