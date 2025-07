Ô tô đi vào vùng ngập nước trong đêm, hai người gặp nạn

Theo UBND phường Bình Khê (Quảng Ninh), khoảng 0h5 ngày 6-7, người dân phát hiện một ô tô bán tải màu vàng bị đắm dưới lòng hồ đập Bến Châu, khu Phú Ninh, phường Bình Khê (Quảng Ninh) và báo tin cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đảng ủy, UBND phường Bình Khê chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, an ninh cơ sở cùng người dân phối hợp tìm kiếm, đồng thời báo cáo Công an tỉnh hỗ trợ cứu hộ.

Hiện trường chiếc xe bán tải bị ngập nước

Qua xác minh ban đầu, khoảng 21h30 ngày 5-7, anh Nguyễn Như Hiếu và vợ là chị Vũ Thị Thùy Linh, cùng sinh năm 1993, trú tại phường Mạo Khê, rủ vợ chồng anh V.V.H., sinh năm 1986 và chị N.T.Q., sinh năm 1994, đi chơi bằng xe bán tải.

Anh Hiếu lái xe, chị Linh ngồi ghế phụ, anh H. và chị Q. ngồi phía sau. Khi đến đoạn đường tâm linh Yên Tử - Ngọa Vân (khu Phú Ninh), anh Hiếu điều khiển xe đi xuống lòng hồ Bến Châu. Khi xe đi vào khu vực ngập nước, nước tràn vào khoảng nửa thân xe. Cả 4 người rời khỏi xe để tìm đường thoát.