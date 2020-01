Cập nhật đại dịch nCoV: Trung Quốc 132 trường hợp tử vong, 1 quốc gia loại trừ có người nhiễm dịch

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, thế giới đã ghi nhận 6.059 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 132 trường hợp tử vong (trong đó 125 trường hợp tử vong tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, 07 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố khác). Tại Trung Quốc đã ghi nhận 5.975 trường hợp tại 30 tỉnh/thành phố.



Trên thế giới ghi nhận 17 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm nCoV (giảm 1 quốc gia do Bờ biển Ngà đã loại trừ 01 trường hợp mắc) với 87 trường hợp trường hợp bệnh: Thái Lan: 14 (trường hợp), Australia: 5 (trường hợp), Singapore: 7 (trường hợp), Hoa Kỳ: 5 (trường hợp), Nhật Bản: 7 (trường hợp), Malaysia : 7 (trường hợp), Hàn Quốc: 4 (trường hợp), Pháp: 4 (trường hợp), Việt Nam: 2 (trường hợp), Campuchia: 1 (trường hợp), Canada: 2 (trường hợp), Đức: 4 (trường hợp), Nepal: 1 (trường hợp), Sri Lanka: 1 (trường hợp), Hồng Kông - Trung Quốc: 8 (trường hợp), Macau - Trung Quốc: 7 (trường hợp), Đài Loan - Trung Quốc: 8 (trường hợp).

1 quốc gia đã được loại trừ có trường hợp mắc nCoV

Tại Việt Nam, hiện chưa có công dân Việt Nam, cán bộ y tế bị lây nhiễm bệnh. Cả nước, hiện có 02 trường hợp người Trung Quốc có xét nghiệm dương tính với nCoV (trong đó 01 người được điều trị và đã xét nghiệm lại âm tính với nCoV), 32 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi, điều trị, chờ kết quả khẳng định, 65 trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ và 43 trường hợp tiếp xúc đang được giám sát, theo dõi sức khỏe.

Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục triển khai quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Bộ Y tế tiếp tục tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi lần 4 ngày 28/01/2020 (mùng 3 Tết) do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.