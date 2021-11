CẬP NHẬT: 11 địa phương cho học sinh nghỉ học vì Covid-19, nhiều nơi có F0 là học sinh, giáo viên

1. Cà Mau

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã ký văn bản về việc đề nghị tạm dừng tổ chức dạy và học trên lớp, sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tăng.

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nên Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau quyết định tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp đối với 16 trường trên địa bàn H.Thới Bình và H.Đầm Dơi. Cụ thể là 7 trường tiểu học tiếp tục nghỉ, 9 trường THCS chuyển sang dạy và học trực tuyến theo kế hoạch.

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau có văn bản thống nhất cho 16 trường trên tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp trên lớp trong tuần 9, tuy nhiên kế hoạch này đã phải hoãn lại chỉ sau 1 tuần Cà Mau cho học sinh đến trường.

2. Thừa Thiên Huế

Học sinh 3 trường THPT và 45 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quảng Điền được thông báo tạm dừng đến trường học tập trung từ 1/11.

Thay vào đó, học sinh sẽ học qua hình thức trực tuyến. Quyết định này được đưa ra sau khi địa phương này ghi nhận 32 ca mắc Covid-19, trong đó có một số trường hợp là học sinh đang theo học các trường. Việc cho toàn bộ học sinh trong toàn huyện học trực tuyến sẽ giúp địa phương giám sát, tổ chức tầm soát được tốt hơn. Bởi phần lớn giáo viên của huyện đã được xác định là trường hợp F2, nhiều ca cộng đồng không truy được nguồn lây.

3. Bắc Giang

UBND huyện Yên Thế cho học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS,THPT, Trung cấp nghề trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian thực hiện kể từ ngày 3/11 đến khi có thông báo mới của UBND huyện Yên Thế.

Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID -19, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến, chỉ tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.

Các trường tiểu học, THCS, THPT và Trung cấp nghề miền núi Yên Thế triển khai dạy học trực tuyến theo yêu cầu, hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Riêng Trường PTDT Nội trú huyện Yên Thế tiếp tục dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo công tác quản lý giáo viên, học sinh gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu.

Trước đó, học sinh huyện Việt Yên cũng đã được thông báo chuyển sang học trực tuyến.

4. Điên Biên

Huyện Điên Biên (tỉnh Điện Biên) cũng đã thông báo cho học sinh dừng học tập trực tiếp đối với các lớp học phổ thông tại 6 xã (Na Tông, Mường Nhà, Núa Ngam, Hẹ Muông, Phu Luông, Mường Lói), với khoảng hơn 1.000 học sinh, để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh, ngành sẽ có chỉ đạo cụ thể. Trước mắt, có thể sẽ tiếp tục cho học sinh phổ thông tại một số xã lân cận (Pom Lót, Sam Mứn, Noong Hẹt…) dừng học trực tiếp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất.

5. Quảng Bình

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 1 dương tính với Covid-19 tại trường Tiểu học Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trường học này đã phải dừng việc học trực tiếp. 30 học sinh và 5 giáo viên sinh tại điểm trường Tân Sơn thuộc Trường Tiểu học Sơn Hóa phải thực hiện cách ly tập trung.

Ngay sau khi xuất hiện các trường hợp F0 với Covid-19 có liên quan đến học sinh, giáo viên và phụ huynh, huyện Tuyên Hóa đã chủ động cho 16 trường học trên địa bàn chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến và 3 trường vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến.



6. Thái Nguyên

TP. Thái Nguyên (Thái Nguyên) vừa thông báo khẩn, cho học sinh tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 2/11 sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Các trường hợp này đã đi từ Hà Nội qua tỉnh Bắc Ninh trở về, với lịch trình di chuyển phức tạp, có mặt tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Thái Nguyên.

Thành phố cũng triển khai xét nghiệm đối với toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên một số trường học liên quan trên địa bàn: THPT Chu Văn An, THCS Tích Lương, THCS Phú Xá, THCS Độc Lập, Tiểu học Độc Lập.

7. Bình Định

Ngày 2/11, UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) đã có văn bản thống nhất cho học sinh các trường mẫu giáo, mầm non (kể cả mầm non tư thục), tiểu học, THCS các phường Nhơn Hưng, Đập Đá, Nhơn Thành được nghỉ học 1 tuần, kể từ 12h ngày 2/11 đến hết ngày 8/11 để phòng chống dịch Covid-19.

Tại huyện Tuy Phước cũng có 4 trường học từ bậc mầm non đến THCS xã Phước Hiệp tạm dừng việc dạy và học trực tiếp cho đến ngày 6/11.

8. Hà Giang

Cụ thể, UBND tỉnh đồng ý cho trẻ em cấp học mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp (gọi chung là người học) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Giang nghỉ học. Riêng trường PTDT nội trú THPT tỉnh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ 100% học sinh nghỉ học ở tại trường.



Thời gian nghỉ học từ ngày 1/11 đến hết ngày 13/11.

9. Quảng Trị

Sau khi phát hiện có các trường hợp F0 là giáo viên, học sinh ở TP. Đông Hà, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thông báo khẩn học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Đông Hà chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho đến khi có thông báo mới, bắt đầu từ 1/11.

Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật được nghỉ học nhưng giáo viên cần hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà theo hình thức phù hợp.

Các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, trung tâm tư vấn du học và các cơ sở dạy thêm, học thêm dừng hoạt động dạy học trực tiếp, cho phép chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức dạy học khác cho đến khi có thông báo mới.

10. Bắc Ninh

UBND huyện Quế Võ cho các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tạm dừng đón trẻ (nghỉ học). Đối với các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Quế Võ chuyển toàn bộ từ dạy học trực tiếp sang dạy trực tuyến từ 1/11 cho đến khi có thông báo mới.

Còn tại thành phố Bắc Ninh, trường học (Tiểu học, THCS) trên địa bàn các phường: Vân Dương và Nam Sơn có liên quan đến KCN Quế Võ sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ 1/11, trường mầm non cũng dừng việc đón trẻ. Cụ thể đó là các trường: trường Tiểu học Nam Sơn 1, Nam Sơn 2, THCS Nam Sơn, Tiểu học Vân Dương, THCS Vân Dương học online, 2 trường mầm non Vân Dương và Nam Sơn sẽ dừng việc đón trẻ.

11. Phú Thọ

Sau khi phát hiện 240 ca F0 là giáo viên, học sinh, hàng loạt địa phương của tỉnh Phú Thọ đã cho học sinh tạm dừng đến trường, thay vào đó là dạy trực tuyến, cụ thể: Một số địa bàn ở huyện Thanh Sơn (Thị trấn Thanh Sơn, xã Địch Quả, khu Bình Dân thuộc xã Thục Luyện và khu Khuân thuộc xã Sơn Hùng), thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, Phù Ninh và 3 xã thuộc huyện Tam Nông (Bắc Sơn, Hương Nộn, Vạn Xuân) cùng xã Phú Hộ, một phần xã Thanh Minh thuộc thị xã Phú Thọ.