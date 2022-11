Cao Vị Nhân - nguyên liệu chuẩn tự nhiên, không chất bảo quản

Sử dụng dược liệu "chuẩn" tự nhiên



Ra đời từ tâm huyết dành cho các chị em đang mắc u xơ - u nang, Cao Vị Nhân luôn đặt trách nhiệm vào từng sản phẩm, cẩn trọng trong từng khâu của quá trình sản xuất.

Nguyên liệu sản xuất Cao Vị Nhân là thảo dược được thu hái từ vùng rừng nguyên sinh của tỉnh Hòa Bình. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, sở dĩ Cao Vị Nhân chọn thảo dược Hòa Bình là bởi địa phương này có điều kiện thuận lợi cả về khí hậu lẫn thổ nhưỡng, phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển của các thảo dược.

Nguồn dược liệu được bà con địa phương thu hái từ vùng rưng nguyên sinh của tỉnh Hòa Bình.

Dược liệu ở đây cho năng suất, dược tính cao, vì thế, khi lựa chọn sản xuất Cao Vị Nhân bằng thảo dược Hòa Bình, chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt. Cao Vị Nhân tuyệt đối không sử dụng dược liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc.



Nhờ thu hái từ tự nhiên nên các thảo dược thành phần trong Cao Vị Nhân không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn đối đa cho sức khỏe của người sử dụng. Thảo dược cũng được thu hái bởi chính bàn tay người dân địa phương am hiểu về dược liệu, họ biết được với từng loại cây thuốc nên thu hái bộ phận nào và vào thời điểm nào trong ngày nên dược tính đảm bảo tốt nhất.

Nói không với chất bảo quản

Không chỉ sử dụng nguyên liệu chuẩn tự nhiên, Cao Vị Nhân không dùng bất kỳ chất bảo quản nào trong quá trình sản xuất. Thảo dược sau khi thu hái sẽ được làm sạch kỹ, cắt nhỏ rồi phơi khô. Nếu không có nắng, thảo dược sẽ được sấy bằng máy. Sau khi sấy xong, thảo dược được đóng gói hút chân không để bảo quản và tuyệt đối không cho thêm bất cứ hóa chất chống mốc hay chống mối mọt nào.

Quy trình sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngay cả quá trình sao tẩm cũng chỉ sử dụng một số nguyên liệu như rượu nếp, giấm thanh, nước vo gạo… để tăng tính vị của thảo dược, giúp chúng giải phóng nhiều hoạt chất để tăng hiệu quả. Sau khi sao tẩm, thảo dược được đem nấu cao với khâu chiết tách công phu để cho ra thành phẩm là những mẻ cao đặc sánh, dậy mùi thảo dược. Cao sau khi chế biến được đóng trong lọ thủy tinh, co màng kín để bảo quản, tránh tác động từ môi trường khiến sản phẩm nhanh biến chất.



Do không sử dụng bất cứ loại chất bảo quản nào nên nhà sản xuất luôn khuyến cáo khách hàng để sản phẩm trong ngăn mát tủ lạnh hoặc nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Mỗi lô sản phẩm Cao Vị Nhân đều được gửi mẫu đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để tiến hành kiểm định đạt tiêu chuẩn an toàn mới đủ lưu hành rộng rãi đến tay người dùng.

Nghiêm túc, khắt khe trong từng khâu của quá trình sản xuất, Cao Vị Nhân luôn nỗ lực để xứng đáng là lựa chọn của chị em trên hành trình chăm sóc, tăng cường sức khỏe một cách an toàn, hiệu quả.

