Cannes ngày 4: Dàn 'chân dài' đình đám đọ dáng nóng bỏng với mốt 'không nội y'

Ngày thứ Sáu (20/5), buổi công chiếu bộ phim "Three Thousand Years of Longing" diễn ra tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Phim do đạo diễn "Mad Max" George Miller viết kịch bản và đạo diễn với kinh phí khoảng 60 triệu USD. Phim được đóng chính bởi tài tử Idris Elba và minh tinh Tilda Swinton.