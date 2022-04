Cánh quạt điện gió chém chết 150 con đại bàng, công ty năng lượng tái tạo bị phạt 8 triệu USD

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Mỹ, công ty con ESI Energy của tập đoàn NextEra Energy đã nhận tội vi phạm Đạo luật Hiệp ước Chim Di cư, do gây ra cái chết của 150 con đại bàng vàng và đại bàng hói vì các tuabin gió của họ. Công ty năng lượng tái tạo này sẽ bị quản chế 5 năm và phải trả hơn 8 triệu USD tiền phạt.

Tại Mỹ, Đạo luật Hiệp ước Chim Di cư ngăn chặn bất kỳ ai giết hoặc lấy các bộ phận của các loài chim được bảo vệ mà không có sự cho phép của chính phủ liên bang. Đại bàng vàng và đại bàng hói thậm chí còn được bảo vệ nhiều hơn nữa bởi pháp luật.

Theo báo cáo, công ty đã nhận tội đối với ba trường hợp tử vong cụ thể, dẫn đến việc nộp phạt.

Như một phần của vụ việc, đơn vị này cũng thừa nhận cái chết của hơn 150 con đại bàng tại các trang trại điện gió của công ty ở các bang Wyoming, New Mexico, Arizona, California, Colorado, Illinois, North Dakota và Michigan, và nhiều tiểu bang khác.

Các công tố viên cho biết những con đại bàng đã chết trong khoảng thời gian bắt đầu từ năm 2012, và 136 trong số chúng đã thiệt mạng do bị đánh bởi cánh quạt tuabin.

Theo DOJ, ESI đã không xin được các giấy phép cần thiết sau cái chết của những con chim.

"Trong hơn một thập kỷ, ESI đã vi phạm luật (động vật hoang dã), gây thương vong cho đại bàng mà không xin các giấy phép cần thiết", trợ lý tổng chưởng lý Todd Kim thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của Bộ Tư pháp cho biết trong tuyên bố.

Trong thỏa thuận nhận tội của mình, ESI đã đồng ý chi tới 27 triệu USD cho một "kế hoạch quản lý đại bàng" nhằm giảm thiểu các trường hợp đại bàng tử vong và bị thương trong tương lai. Đơn vị này cũng cam kết trả 29.623 USD cho mỗi lần làm bị thương hoặc giết chết một con đại bàng vàng hoặc hói trong tương lai.

Trong một tuyên bố , ESI nói rằng việc va chạm với các tuabin gió là không thể tránh khỏi và không nên bị xử lý hình sự.

Chủ tịch tập đoàn NextEra, Rebecca Kujawa, cho biết: “Trên thực tế, công ty của chúng tôi có những nỗ lực đáng kể để tránh va chạm ngẫu nhiên với các quần thể chim, bao gồm cả đại bàng”.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy nhiều chương trình năng lượng tái tạo hơn, bao gồm cả việc mở rộng quy mô lớn các trang trại điện gió ngoài khơi.

Các tuabin gió trên cạn ở Mỹ giết chết khoảng 234.000 con chim mỗi năm do va chạm, theo dữ liệu do Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ thu thập. Để so sánh, các tòa nhà gây ra khoảng gần một tỷ ca tử vong do va chạm với kính, còn lũ mèo giết khoảng 2,4 tỷ con chim mỗi năm.

Theo tổ chức bảo tồn chim Mỹ, tuabin dẫu sao vẫn có lợi cho các loài chim một cách gián tiếp, vì chúng làm chậm biến đổi khí hậu và giúp bảo tồn các môi trường sống có nguy cơ tuyệt chủng.

Tham khảo BI

https://genk.vn/canh-quat-dien-gio-chem-chet-150-con-dai-bang-cong-ty-nang-luong-tai-tao-bi-phat-8-trieu-usd-20220408114730675.chn