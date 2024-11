Cảnh báo chiến dịch tấn công mạng có chủ đích của nhóm tin tặc APT Earth Estries

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo chiến dịch tấn công có chủ đích của nhóm APT Earth Estries.

Thực hiện chức năng giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và ghi nhận thông tin liên quan đến chiến dịch tấn công có chủ đích của nhóm APT Earth Estries. Nhóm sử dụng 2 chuỗi tấn công có điểm tương đồng với nhau để khai thác lỗ hổng an toàn thông tin tồn tại trên các hệ thống như máy chủ Microsoft Exchange, công cụ quản lý adapter mạng, mục tiêu chủ yếu là các đơn vị quản lý hạ tầng mạng và hệ thống thông tin quan trọng.

Thực hiện Công văn số 2448/CATTT-NCSC ngày 22/11/2024 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo chiến dịch tấn công có chủ đích của nhóm APT Earth Estries, nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng an toàn thông tin. Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến đến các chiến dịch tấn công mạng nhằm thực hiện ngăn chặn sớm, tránh nguy cơ bị tấn công.

Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.