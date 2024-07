Cẩn trọng bệnh viêm phổi do ký sinh trùng ở người

Người bệnh viêm phổi do ký sinh trùng đang được điều trị tại bệnh viện.

Viêm phổi do ký sinh trùng thường tiến triển chậm, người bệnh thích nghi với các triệu chứng của bệnh nên chủ quan không đi khám bệnh hoặc tự mua thuốc điều trị, khi bệnh nặng mới đến cơ sở y tế khám bệnh.



Vừa qua, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận người bệnh P.T.T., vào viện với tình trạng ho nhiều từng cơn, có đờm, khó thở nhẹ kèm sốt cao. Sau khi nhập viện, người bệnh được làm các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ phát hiện người bệnh có nhiễm ký sinh trùng, gây nên tình trạng viêm phổi.

Theo BSCKI. Bùi Thị Xuân Ngà, Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ, viêm phổi do ký sinh trùng thường dễ nhầm với các viêm phổi khác nên chẩn đoán khó khăn, điều trị kéo dài, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, kinh tế cho người bệnh và gia đình. Trong 6 tháng năm 2024, khoa tiếp nhận 3 trường hợp vào viện được chẩn đoán viêm phổi do ký sinh trùng, chủ yếu là do sán dây cho và giun đũa chó. Qua khai thác tiền sử gia đình người bệnh có nuôi chó, mèo, thường xuyên vuốt ve, ôm ấp con vật.

Để phòng bệnh viêm phổi do ký sinh trùng, người dân nuôi chó, mèo cần hạn chế tiếp xúc, nhất là ôm ấp, vuốt ve. Định kỳ tẩy giun sán cho người tiếp xúc và vật nuôi, xử lý chất thải của vật nuôi đúng quy trình. Khi có các biểu hiện ho khạc, khó thở, sốt thất thường, mệt mỏi phải đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.