Cần tiền gấp nhưng không muốn rút sổ tiết kiệm, làm thế nào để lợi nhất?

Thị trường tài chính biến động liên tục trong thời gian qua đã khiến nhiều người phải cân nhắc lại về việc phân bổ vào các kênh đầu tư. Họ hướng tới bảo toàn tài sản hơn và gửi tiết kiệm là hình thức được các chuyên gia khuyến nghị dành cho những ai không có nhiều hiểu biết về đầu tư mà vẫn muốn có lãi, lại đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, nhiều người hiện nay đã chọn gửi tiết kiệm online vì có lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm tại quầy lại có nhiều tiện ích. Khách hàng có thể gửi tiết kiệm bất cứ thời gian nào, kể cả trong ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc và không cần đến phòng giao dịch. Gửi tiết kiệm online, khách hàn có thể bất ngờ nhận được thêm nhiều phần quà trúng thưởng.

Chẳng hạn, tại BIDV, khách hàng gửi tiền Online ngoài việc hưởng mức ưu đãi lãi suất cộng thêm đến 0,2%/năm (tùy từng kỳ hạn so với lãi suất niêm yết), còn được tặng ngay 65,000 đồng vào tài khoản, miễn toàn bộ loại phí và có cơ hội trúng 1 chỉ vàng SJC nếu đăng ký mới dịch vụ BIDV SmartBanking. Bên cạnh sản phẩm "tiền gửi online", ngân hàng mới cho ra mắt sản phẩm "tiền gửi tích lũy online" với số tiền mỗi lần gửi chỉ từ 100.000 đồng, thuận tiện và phù hợp với mức tích lũy của nhiều khách hàng.

Nhiều người có suy nghĩ phải có hàng chục, hàng trăm triệu đồng thì mới gửi tiết kiệm, nhưng thực tế vẫn có thể bắt đầu từ những con số nhỏ vài trăm nghìn. Từ 1 triệu đồng, bạn đã có thể chọn sản phẩm "tiền gửi online", còn từ 100 nghìn đồng có thể chọn "tiền gửi tích lũy online" của BIDV. Mỗi tháng hoặc mỗi tuần, người dùng sẽ gửi một khoản tiền cố định vào tài khoản tiết kiệm của mình, giúp số tiền gốc gia tăng theo thời gian, trở thành một khoản tiền lớn trong tương lai.

Gửi tiết kiệm không chỉ là đầu tư lâu dài, ổn định mà còn giúp mọi người quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, chi tiêu hợp lý. Chưa kể, mỗi khi giao dịch, khách hàng sẽ được tích điểm, có cơ hội tham gia các chương trình khuyến mại, đổi điểm tặng quà giá trị lớn. Tại BIDV, ngân hàng có chương trình tích điểm B-point, khách hàng có thể sử dụng điểm tích lũy được để đổi thẻ nạp điện thoại, dặm bay, hoàn tiền và mua sắm online ưu đãi trực tuyến …

Một ưu điểm lớn nữa phải kể đến là khách hàng có thể cầm cố ngay trên chính sổ tiết kiệm online để vay vốn. Đây là giải pháp rất thuận tiện khi nhiều người cần tiền gấp nhưng không muốn rút tiền từ sổ tiết kiệm vì bị mất lãi, thậm chí với một số sản phẩm không cho phép rút trước hạn thì khách hàng có thể bị phạt.

Nhiều tính năng tích hợp ngay trên app ngân hàng tạo thuận tiện cho khách hàng, nhất là khách hàng trẻ.

Hiện các ngân hàng có chính sách khác nhau về hạn mức được vay, lãi suất, thời gian giải ngân…Theo quan sát, BIDV hiện cung cấp dịch vụ này với mức lãi suất cạnh tranh bậc nhất thị trường, chỉ bằng lãi suất của tài khoản tiết kiệm được cầm cố cộng thêm 2,0%/năm, trong khi mức lãi suất trung bình trên thị trường của dịch vụ này khoảng 2,5%/năm.

BIDV cho biết, với sản phẩm cho vay cầm cố bằng tiền gửi tiết kiệm online, khách hàng được vay tới 90% giá trị tài sản, thời gian vay tối đa đến thời hạn gửi tiền. Hạn mức lên tới 1 tỷ đồng/khoản vay và 3 tỷ đồng/khách hàng.

Chị Loan (Hà Nội) chia sẻ, chị có khoản tiền gửi online tại BIDV hơn 1 tỷ đồng đã được gần 2 năm. Do việc gia đình, chị cần gấp 200 triệu đồng, nhưng nếu rút tiền gửi thì chị sẽ mất hết lãi tiết kiệm (hơn 100 triệu) có được trong 2 năm qua do sổ tiết kiệm chưa đến ngày đáo hạn. Trong lúc loay hoay vì chưa tìm được nơi mượn tiền, mà rút tiết kiệm thì tiếc, chị Loan biết đến sản phẩm vay cầm cố online, có thể thực hiện nhanh chóng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking với lãi suất hợp lý. Chị đã lập tức chọn giải pháp này với kỳ hạn vay nửa năm. Như vậy, so với việc rút tiết kiệm thì vay 200 triệu đồng là lựa chọn có lợi hơn rất nhiều.

Không chỉ chị Loan mà nhiều khách hàng khác cũng ngày càng ưa thích gửi tiết kiệm online vì có ưu điểm lớn như trên. Còn đối với ngân hàng, việc nâng cao trải nghiệm cho khách hàng trên kênh số cũng đem lại cho họ nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí, thúc đẩy doanh số, …BIDV cho biết, thời gian tới sẽ còn đầu tư mạnh mẽ công nghệ để số hóa các sản phẩm vay vốn là thế mạnh của mình, hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng hơn nữa.

Từ 06/04/2022, khách hàng vay cầm cố bằng tài khoản tiền gửi tiết kiệm Online trên BIDV SmartBanking sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi chỉ cộng thêm 2%/năm so với tài khoản tiền gửi tiết kiệm được cầm cố. Hiện tại đây cũng là mức lãi suất thấp bậc nhất của dịch vụ này trên thị trường, đem lại nhiều lợi ích cho người dùng.



