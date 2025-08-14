Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) thông tin, việc cấm xe tải chạy làn 1 được thực hiện theo quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa được Cục ban hành.

Quyết định nêu rõ, hiện tại làn 1 và làn 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tốc độ tối thiểu đạt 80km/h, tối đa đạt 120km/h; làn 3 có tốc độ tối thiểu đạt 60km/h và tối đa đến 100km/h; xe tải được chạy ở cả 3 làn đường.

Theo phương án thí điểm, từ ngày 15/8, làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tốc độ tối thiểu đạt 90km/h (tăng 10km/h so với trước), tốc độ tối đa đạt 120km/h. Làn 1 sẽ cấm xe tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ô tô tải Pickup ca-bin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Lộc Liên.

Đối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ , hiện tất cả các làn đường đều có tốc độ tối thiểu đạt 60km/h, tối đa đạt 100km/h, xe tải được chạy cả 3 làn.

Từ ngày 15/8, làn 1 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ thí điểm áp dụng tốc độ tối thiểu đạt 80 km/h (tăng 20km/h so với trước), tối đa đạt 100 km/h. Làn 1 sẽ cấm xe tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ô tô tải Pickup ca-bin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); ô tô tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); ô tô chuyên dùng; ô tô đầu kéo; ô tô kéo moóc.

Phương án thí điểm cũng đề nghị áp dụng tốc độ tối thiểu với làn 2 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là 70km/h (tăng 10km/h so với trước) và tối đa đạt 100km/h.

Ngoài việc cấm xe tải chạy làn 1, Cục ĐBVN cũng yêu cầu trước 10 ngày hết thời hạn tổ chức giao thông thí điểm, nhà đầu tư cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ phải hoàn thiện phương án tổ chức giao thông cấm cả xe khách hoạt động tại làn số 1, để thay thế phương án tổ chức giao thông thí điểm đã thực hiện từ ngày 15/8.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: BHP.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đề nghị Cục ĐBVN phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Việc thí điểm tổ chức giao thông được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải; giai đoạn 2 tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải, xe khách.