Cấm mọi phương tiện, người qua cầu Long Biên khi nước lũ sông Hồng lên mức báo động

Chiều nay 10-9, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho biết từ 15 giờ chiều nay, lực lượng chức năng bắt đầu cấm người đi bộ và các loại phương tiện đi lại cả hai hướng trên cầu Long Biên.



Lực lượng chức năng cấm tất cả phương tiện qua cầu Long Biên. Ảnh: Ánh Tuyết

Theo đó, Các phương tiện có nhu cầu đi qua cầu Long Biên lưu thông theo các cầu: Chương Dương, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thăng Long.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng CSGT, Công an TP bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp.

Sáng nay ngành đường sắt cũng đã dừng chạy tàu qua cầu Long Biên trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng cho đến khi mực nước rút đến an toàn. Đồng thời, dừng chạy tàu trên sông Đuống do mực nước tại trạm thủy văn Long Biên là +9,5 m, đạt mức báo động 1.

Kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại Chương Dương Độ sáng 10-9, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết lúc 10 giờ, lũ sông Hồng lên mức báo động 1. Tính từ năm 2008 đến nay, lũ sông Hồng mới lên cao ở mức này.

Tại cuộc họp khẩn sáng 10-9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại cho biết lũ trên sông Thao tại Bảo Hà, Yên Bái đang lên; lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh), sông Hồng (Hà Nội) cũng đang lên nhanh.

Mực nước các sông trên địa bàn Hà Nội đang ở mức cao. Trong đó, sông Tích, sông Bùi, sông Cầu trên báo động 3, sông Cà Lồ trên báo động 2, sông Đáy trên báo động 1, mực nước sông Hồng tại An Cảnh lúc 9 giờ là 7,23 m (mực nước báo động 1 là 7,0 m).