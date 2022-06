Cảm hứng từ phong cách sống Hà Anh Tuấn: Sống tinh tế, đầy ắp trải nghiệm trong sự an yên

The Master of Living Show là chuỗi tọa đàm được xây dựng bởi nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes, nằm trong các hoạt động quảng bá cho "Sống phong cách Masteri" - phong cách sống chuẩn quốc tế, được kiến tạo dành riêng cho cộng đồng cư dân tại tất cả dự án Masteri (Masteri Collection - gồm Masteri Waterfront, Masteri West Heights, Masteri Centre Point). Phong cách này được định hình từ ba yếu tố: Sống tinh tế - sống trải nghiệm - sống an yên. Đây là thành quả được Masterise Homes "may đo" từ quá trình nghiên cứu những xu hướng phong cách sống toàn cầu và mong muốn của người Việt về không gian sống mơ ước.

Độc giả tìm hiểu thêm về "Sống phong cách Masteri" tại đây.