Cảm cúm cảm lạnh ở trẻ - 7 câu hỏi thường gặp

Cảm cúm, cảm lạnh khác gì nhau?



Cảm cúm và cảm lạnh tuy có cùng nguyên nhân là virus gây ra, và có nhiều biểu hiện triệu chứng khá giống nhau như ho, hắt hơi, sổ mũi. Tuy nhiên 2 bệnh này cũng có những biểu hiện rất khác nhau:

Nguyên nhân: Cảm lạnh do hơn 200 loại virus gây ra, nhưng cảm cúm chủ yếu là do 3 loại virus gây ra như virus A, B, C.

Triệu chứng: Cảm lạnh thường chỉ ho có đờm, hắt hơi, sổ mũi, hơi đau họng. Tuy nhiên cảm cúm thì còn kèm theo sốt, rùng mình ớn lạnh, ho khan lâu, kèm theo việc trẻ quấy khóc, khó ngủ, mệt mỏi, bỏ bú. Cảm cúm thường ủ bệnh trước 3 - 7 ngày rồi sốt cao.

Cảm cúm cảm lạnh lây bằng cách nào?

Virus sẽ lây từ giọt bắn từ người đang hắt hơi, nói chuyện. Hoặc bé sẽ bị lây từ việc chạm vào mặt, mũi, miệng người đang mắc cảm cúm cảm lạnh. Virus cảm cúm cảm lạnh sẽ theo đường hô hấp xâm nhập vào cơ thể.

Con mắc cảm cúm, cảm lạnh có tự khỏi được không?

Trong trường hợp cảm lạnh hoặc cảm cúm ở thể nhẹ, cơ thể có hệ miễn dịch tốt thì trẻ thường tự khỏi trong vài ngày. Tuy nhiên, hiện nay virus gây cảm cúm thường biến chứng và gây ra các bệnh như viêm tai, viêm xoang, viêm họng, viêm mũi, viêm phổi…....Trong các trường hợp nặng thì cần đưa con đến các cơ sở y tế thăm khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Trẻ mắc cảm cúm, cảm lạnh có biến chứng gì nặng không?

Cảm lạnh thường ít có biến chứng nghiêm trọng, nhưng với cảm cúm nếu không điều trị kịp thời, hoàn toàn có thể biến chứng nặng. Trong đó nhiễm trùng xoang và tai là biến chứng nhẹ do cúm, trong khi viêm phổi là biến chứng cúm nghiêm trọng. Các biến chứng khác gồm viêm tim (viêm cơ tim), não (viêm não)...

Chăm sóc bé khi cảm cúm, cảm lạnh thế nào cho bé không bị biến chứng?

Giảm các triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, ho, đờm..của bé bằng các biện pháp như: nhỏ mũi, rửa mũi, cho bé ngậm thuốc ho, giảm đờm...Nếu bé sốt có thể giảm sốt bằng Paracetamol tùy cân nặng mỗi 4 - 6h/lần.

Chăm sóc bé cẩn thận: giữ ấm đúng cách, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, cho bé uống nước ấm. Trong các trường hợp khẩn cấp như trẻ sốt li bì, tiêu chảy kéo dài, ho quá nhiều, khó thở... cần đưa bé đi thăm khám và chăm sóc ở các cơ sở y tế chuyên khoa kịp thời.

Cho bé ăn các loại đồ ăn lỏng. Bổ sung thường xuyên các loại rau củ quả để tăng cường vitamin và khoáng chất cho bé để tăng miễn dịch.

Khi bé mắc cảm cúm cảm lạnh, lúc nào và có biểu hiện gì thì cần đưa trẻ đi viện?

Khi bé có những biểu hiện sau, bố mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt

Sốt cao từ 38,5 độ trở lên, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi;

Sốt kéo dài trên 2 ngày;

Quấy khóc nhiều;

Chán ăn, bỏ bữa, mất nước;

Các triệu chứng như ho, sốt cao, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi đau người... kéo dài trên 10 ngày.

Khó thở, thở khò khè;

Đau, nhức tai.

Mẹ có thể đẩy lùi các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh cho con an toàn bằng cách nào?

- Chế độ ăn uống dạng lỏng, dễ tiêu, cân bằng dinh dưỡng...

- Điều chỉnh giấc ngủ, rửa mũi, xúc họng bằng nước muối sinh lý

- Sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ...

Với chiết xuất chủ yếu từ các loại thảo dược có nguồn gốc từ Châu Âu như: Nhựa Tolu Balsam, Chiết xuất rễ Thục Quỳ, chiết xuất rễ Cúc tím, vitamin C, nụ Tầm xuân, quả Sơ ri, Sữa Ong Chúa, TPBVSK Smartbibi FluC giúp bé:

- Hỗ trợ chống oxy hóa, tăng sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên.

- Hỗ trợ giảm nguy cơ và giảm triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm thông thường do sức đề kháng kém.

- Nhập khẩu nguyên hộp từ Ý, không chứa các chất gluten, lactose, cồn, không chất tạo màu.

- Thành phần từ thảo dược an toàn, lành tính với bé.

Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



Sản phẩm TPBVSK Smartbibi được nhập khẩu và đưa ra thị trường bởi Công ty CP Dược Phẩm Delap

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, P. Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội.

Đ/c văn phòng giao dịch: Tầng 6, Tòa nhà Viwaseen, số 48 Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38.80.2288

GPKD số 0101982810 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 26/06/2006

Tham khảo ngay TPBVSK Smartbibi FluC tại: https://www.smartbibi.vn/san-pham/smartbibi-fluc/

Hoặc liên hệ hotline 1800 8070 để được thêm chi tiết về sản phẩm.