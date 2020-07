Cái chết bí ẩn của người đàn ông, sau đêm đi bắt cá

Phát hiện em trai tử vong, có nhiều vết thương

Ngày 14/7, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật tìm về ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu để tìm hiểu thêm thông tin vụ anh Nguyễn Ngọc L. (35 tuổi) chết ở vuông tôm nhưng chưa rõ nguyên nhân xảy ra ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch. Khi PV đến, gia đình đang tổ chức đám tang cho anh L.. Cùng lúc, công an cũng đến thẩm vấn một số người để làm rõ mối quan hệ với nạn nhân và điều tra nguyên nhân tử vong của anh L.. Điều mà dư luận đặc biệt quan tâm là khi gia đình phát hiện vụ việc, anh L. có nhiều vết thương trên cơ thể nghi bị sát hại?.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 12/7, trên địa bàn TP.Bạc Liêu có mưa lớn nên anh L. cùng với người em bà con và người cháu đi bắt cá ở gần vuông tôm một hộ dân trên địa bàn ấp Vĩnh An. Một lúc sau, anh L. kêu mọi người về nhà, còn anh đi đâu không rõ cả đêm.

Sáng 13/7, bà Nguyễn Thị Hạnh (41 tuổi, chị ruột anh L.) đi xuống nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (dì ruột của L., cũng là nơi anh L. sinh sống), được người dì cho biết anh L. đi cả đêm không về nhà. Nghe vậy, bà Hạnh cùng con trai và anh Nguyễn Tuấn Kiệt (em bà con của L.) tổ chức tìm kiếm.

Theo lời bà Hạnh, khi mọi người đi đến khu mộ nằm cạnh vuông tôm (nơi phát hiện thi thể anh L. – PV) thì bà có linh tính mách bảo rằng em trai mình đang nằm dưới đống cỏ nên cùng Kiệt lội xuống dỡ đống cỏ ra. Lúc này, mọi người hốt hoảng nhìn thấy L. nằm bất động dưới nước trong tư thế nằm ngửa. Bà Hạnh và Kiệt kéo L. đặt lên bờ.

Sau khi kéo L. lên bờ, bà Hạnh liền hô hoán: “Có ai cứu em tôi không?, có ai cứu em tôi không?” Em tôi bị người ta giết nè…Bà Hạnh cho biết, sở dĩ bà hô hoán như vậy là do bà thấy vết dao chém trên trán của em trai nên nghĩ bị người ta giết, chứ chưa xác định em trai có thật sự bị giết hay không và ai là hung thủ. Vụ việc sau đó cũng được mọi người trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an TP.Bạc Liêu cùng các đơn vị có liên quan có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai, để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh L. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao anh L. cho gia đình tổ chức đám tang theo phong tục địa phương.

Gia đình nghi ngờ nạn nhân bị sát hại

Ông Trần Văn Dũng (cậu ruột của L.) cho biết, cha mẹ L. mất cách đây khoảng hơn 10 năm nay. Nhà L. có 5 người anh em (3 người con trai và 2 người con gái). L. là con trai út, trong khi đó, 2 người anh của L. bị bệnh cũng mất cách đây gần 10 năm. L. sinh sống với bà ngoại từ nhỏ đến lớn ở ấp Rạch Thăng. Sau khi bà ngoại mất, L. đi lên TP.HCM làm hồ và chỉ mới quay về địa phương sinh sống từ Tết nguyên đán 2020 đến nay.

Theo ông Dũng, sau khi về quê, L. sống với bà Hạnh, nhưng xảy ra mâu thuẫn với chồng bà Hạnh nên L. qua sống với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (dì ruột của L.) được khoảng 1 tháng thì sự xảy sự việc. L. rất chí thú làm ăn nên “quên” tìm gia đình nhỏ cho riêng bản thân.

“Nó (ý nói anh L. – PV) từ trước tới giờ đàng hoàng lắm. Tôi có mấy lần la rầy mà nó chỉ cười rồi thôi, chứ không cãi nửa lời. Mấy cậu, mấy dì thương L. vì nó hiền, chí thú làm ăn. Có cái, mỗi lần có rượu vào nó thường dạy đời mấy đứa cháu nhỏ trong nhà”, ông Dũng chia sẻ.

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho anh L..

Ông Dũng cho biết thêm, khi đi bắt cá, L. có mang theo cây đèn pin, nhưng khi mọi người phát hiện thì cây đèn pin còn nằm trong túi, chưa bật đèn nên khả năng L. chết lúc chiều tối.

“Hiện tại, gia đình cũng mong muốn công an sớm làm sáng tỏ vụ việc. Mọi việc nhờ vào công an điều tra, chứ mình nghi ai thì không thể nói bậy bạ được…Gia đình cũng chưa biết L. có thực sự bị người ta giết hay không. Nói chung, gia đình cũng không nghĩ gì nhiều chỉ tập trung lo chu tất đám tang cho cháu”, ông Dũng nói.