Cách ly 5 công dân nhập cảnh trái phép

Theo đó, vào khoảng 11h30p (ngày 5/6), tại địa bàn bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An), Đồn biên phòng Thông Thụ - BĐBP Nghệ An trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện 5 công dân gồm: Trương Văn Uyn, (SN 1992), Nguyễn Văn Tân, (SN 1973); Trương Văn Long, (SN 1981), Vũ Trung Kiên, (SN 1992); cùng trú tại Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) và Nguyễn Văn Hiếu, (SN 1987), huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

BĐBP đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe 5 công dân nhập cảnh trái phép.

Khai nhận ban đầu, 5 công dân trên cho biết là lao động tự do, xuất cảnh vào ngày 11/2/2020, qua cửa khẩu Bát Mọt, huyện Thường Xuân, (Thanh Hóa) sang Lào làm công nhân cho Công ty Thủy điện Trung Sơn ở bản Pa Pục, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Do công ty hết việc làm, chưa trả lương, gia đình có việc nên các công dân này đã bỏ trốn về Việt Nam.

5 công dân sẽ được đưa đi cách ly theo quy định.

Ngay khi phát hiện 5 công dân, quân y Đồn biên phòng Thông Thụ đã đo thân nhiệt, kê khai y tế, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.