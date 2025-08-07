Cách Better Choice Awards đồng hành cùng thương hiệu kiến tạo xu hướng tiêu dùng xanh - thông minh - phù hợp người Việt

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, việc "bán được sản phẩm" không còn đồng nghĩa với "được lựa chọn đúng". Người tiêu dùng Việt hôm nay quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm tổng thể, tính dài hạn, trách nhiệm môi trường và khả năng hòa hợp với lối sống bản địa. Trước thực tế đó, nhiều thương hiệu công nghệ buộc phải đặt lại câu hỏi: "Sản phẩm của mình có đang thật sự phù hợp với người Việt hay không?"

Better Choice Awards 2025 (Better Choice Awards) với vai trò như là một bảng xếp hạng tôn vinh thiết bị và nền tảng thông minh, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành một hệ quy chiếu mới, thúc đẩy thị trường dịch chuyển theo hướng xanh hơn, thông minh hơn và bản địa hóa mạnh mẽ hơn. Khác với các giải thưởng thuần túy về thông số kỹ thuật hay danh tiếng định hướng toàn cầu, Better Choice Awards ưu tiên sự phù hợp với bối cảnh Việt Nam, từ hạ tầng tiêu dùng, hành vi văn hóa, đến kỳ vọng của thị trường.

Buổi họp báo Better Choice Awards mùa thứ 3 diễn ra vào sáng ngày 7/8 vừa qua

Bệ phóng cho xu hướng tiêu dùng mới: Xanh, thông minh và phù hợp

Bước vào năm thứ ba tổ chức, Better Choice Awards đang làm nhiều hơn vai trò của một giải thưởng: giải mã hành vi tiêu dùng mới và gợi mở hướng đi cho các thương hiệu đang tìm cách "bắt sóng" người dùng Việt.

Tính xanh trong các hạng mục giải không còn là lớp sơn tiếp thị. Trong hàng loạt hạng mục như "Thiết bị tiết kiệm năng lượng xuất sắc", "Xe dịch vụ điện hóa", hay "Giải pháp công nghệ xanh", yếu tố môi trường được đánh giá thông qua dữ liệu thực tiễn: mức tiêu hao, quy trình sản xuất, khả năng sửa chữa, và cả vòng đời sản phẩm. Better Choice Awards thúc đẩy các thương hiệu thay đổi không chỉ để đạt tiêu chuẩn, mà để thực sự tái cấu trúc sản phẩm theo hướng bền vững, vì người tiêu dùng Việt đã bắt đầu so sánh sâu hơn và đặt câu hỏi nhiều hơn.

Với yếu tố thông minh, Better Choice Awards không cổ vũ việc tích hợp AI theo xu hướng mà đề cao khả năng thấu hiểu người dùng trong thực tiễn. Các thiết bị cá nhân, xe hơi hay giải pháp nền tảng được đánh giá theo cách chúng tạo ra giá trị sử dụng thực, từ giao diện trực quan, khả năng học hỏi hành vi, đến tính cá nhân hóa. Một sản phẩm có thể không phải mạnh nhất, nhưng nếu nó dễ dùng, dễ sửa, dễ tiếp cận với số đông, vẫn có thể thắng giải.

Khái niệm "phù hợp" chính là định hướng cốt lõi mà Better Choice Awards luôn hướng tới, đây là điều từng bị bỏ quên trong cuộc đua cấu hình, công nghệ hay truyền thông. Bằng cách chia hạng mục theo nhóm đối tượng cực kỳ cụ thể (Gen Z yêu công nghệ, gia đình dưới 1 tỷ, nữ giới mới lái xe, tài xế dịch vụ, người làm sáng tạo…), Better Choice Awards khiến thị trường nhận ra: mỗi nhóm người dùng cần một lời giải riêng, và chiến thắng không nằm ở việc "gồng mình toàn năng", mà nằm ở việc "trả lời đúng câu hỏi đúng người".

"Mục đích của chúng tôi là tạo ra một giải thưởng vừa có giá trị mang tính đổi mới sáng tạo, vừa có giá trị thực tiễn cho người dùng", ông Phạm Xuân Hà, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Better Choice Awards.

Hệ sinh thái tác động thị trường

Điểm độc đáo của Better Choice Awards là không đứng ngoài cuộc chơi tiêu dùng, mà trở thành một phần của hành trình phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và thay đổi nhận thức xã hội.

Thông qua hai vòng chấm, hội đồng chuyên môn và cộng đồng, cùng hệ tiêu chí chặt chẽ chia theo từng nhóm sản phẩm, Better Choice Awards đã tạo ra một nền tảng phản hồi giàu dữ liệu và đủ sức nặng. Với sự tham gia của hơn 40 chuyên gia, reviewer, KOLs trong ngành xe, công nghệ, tài chính tiêu dùng, cùng cộng đồng hàng trăm ngàn người tham gia bình chọn, những thương hiệu lọt vào danh sách rút gọn đều buộc phải nhìn lại sản phẩm của mình dưới góc nhìn người dùng bản địa.

Better Choice Awards 2025 trở lại với nhiều hạng mục danh giá vinh danh các sản phẩm mang tính đổi mới sáng tạo, hướng tới tiêu dùng xanh - thông minh - phù hợp

Thực tế đã chứng minh, sau mỗi mùa giải, không ít thương hiệu điều chỉnh chiến dịch marketing hoặc cải tiến sản phẩm dựa theo phản hồi từ hệ sinh thái Better Choice Awards. Một số mẫu xe mới đã có phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Việt. Một số thiết bị đeo thông minh đã thay đổi tính năng để thân thiện hơn với người lớn tuổi hoặc người mới dùng. Better Choice Awards, bằng việc đặt ra chuẩn lựa chọn mới, cũng đang vô tình trở thành người đồng hành trong quy trình R&D của các thương hiệu lớn.

Không dừng ở việc chấm điểm và trao giải, Better Choice Awards đã thành công trong việc thuyết phục thị trường rằng: những sản phẩm "vừa đủ" và có trách nhiệm mới là những lựa chọn thông minh, và đó cũng là lời nhắn gửi rõ ràng nhất đến các thương hiệu: "Để thắng, bạn không cần nổi bật nhất toàn cầu, mà cần phù hợp nhất với người Việt."

Khi thị trường chuyển mình và người tiêu dùng trở nên thông minh hơn bao giờ hết, Better Choice Awards không còn là sân chơi của riêng ngành công nghệ, mà đang dần trở thành chuẩn mực lựa chọn trong xã hội tiêu dùng mới. Một giải thưởng "Make in Vietnam", do người Việt tổ chức, cho người Việt chấm và vì người Việt chọn, đang từng bước giúp thương hiệu định hình lại tư duy sản phẩm: không cần cao siêu, chỉ cần xanh - thông minh - và đúng với Việt Nam.