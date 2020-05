Cách bảo vệ sức khỏe tối ưu trước vấn nạn tin giả: Hãy tỉnh táo

Sẽ thật sai lầm nếu người đọc chủ quan và đánh mất khả năng phân định thật giả - một thói quen cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân và gia đình của mình, đặc biệt tại thời điểm sức khỏe đang là chủ đề nhạy cảm như hiện nay.



Cập nhật thông tin: "con dao hai lưỡi" cần sự chọn lọc kĩ càng từ người đọc



Với những người đọc đã có kinh nghiệm hơn trong việc phân định thật giả, nhất là vì đã từng có nhiều "kỷ niệm" không ngọt ngào gì với tin giả hoặc hàng giả, hàng kém chất lượng hơn lời quảng cáo, mỗi khi nghe bất kì một tin tức "giật gân" nào đó, phản ứng đầu tiên của họ không phải là thích thú, chia sẻ ngay, mà là thận trọng, phải tự kiểm tra lại tin tức ấy mới dám tin. Với tình trạng "giá trị giả" xuất hiện muôn hình vạn trạng, trong đời sống nói chung và trong mua sắm nói riêng, như hiện nay, việc cập nhật thông tin là thói quen cần được duy trì nhưng phải cùng với một thái độ tỉnh táo, cảnh giác và chia sẻ có chọn lọc.

Bởi tốc độ lây lan "của virus" tin giả nếu so sánh với COVID-19 thì còn khó kiểm soát hơn rất nhiều lần. Nếu việc cách ly và giữ khoảng cách an toàn có thể phần nào hạn chế được đại dịch, với nạn tin giả, chỉ cần vài thao tác đơn giản, thì làn sóng thông tin ấy vẫn có thể tiếp cận người đọc dù cách xa cả vòng Trái đất. Một người sơ sót trong khâu chọn lọc và chia sẻ thông tin thì sẽ tạo điều kiện "nhiễm" tin giả cho hàng trăm, hàng nghìn người khác. Bất kì ai, thậm chí là chính bạn và gia đình bạn đều có thể trở thành nạn nhân của tin giả, và đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm tàng đến cuộc sống, sự an toàn của mình.

Do đó, thay vì chạy theo loạt thông tin chưa phân định đúng sai, mỗi người nên dành thời gian để chọn lọc và nhận ra những điều "trắng đen" thật giả đang hiển hiện rõ nét trong cuộc sống, không chỉ với tin tức mà còn trong những quyết định sử dụng các sản phẩm, vật dụng quen thuộc mà mình và gia đình đang sử dụng hằng ngày.

Muốn an toàn, trước tiên giá trị thông tin cần phải thật!

Sự hoành hành của dịch COVID-19 và nạn tin giả đã khiến ngôi nhà trở thành nơi nên được bảo vệ và

quan tâm nhiều nhất. Muốn đối phó với những ảnh hưởng của nạn tin giả, mỗi người nên bắt đầu hành

trình tìm đến những sản phẩm không hóa chất tẩy độc hại và mang theo đó những giá trị thật. Dù giá trị thật hay thông điệp thật không phải lúc nào cũng trong một hình hài hấp dẫn nhưng sẽ bảo vệ sức khoẻ gia đình bạn theo cách an toàn nhất.

Trên trang cá nhân của mình, nhà báo Trí Minh Hoàng (Cu Trí) đã khiến nhiều người phải "gật gù" về những quan điểm xoay quanh câu chuyện "giá trị thật". Theo anh, trong kinh doanh, việc truyền đạt những giá trị của thông tin thật và sự minh bạch đối với các nhãn hàng là điều không hề dễ dàng chút nào. Không phải vì doanh nghiệp chưa biết nói thật, mà vấn đề truyền đạt có thể khiến người dùng không đủ sự tin tưởng hoặc đủ thuyết phục để sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, một thương hiệu "lạ" như Seventh Generation đã khiến anh bất ngờ về cách truyền thông liều lĩnh.

Qua cách giải thích sâu sắc về nguồn gốc nhu cầu truyền thông căn bản của con người, anh cho rằng việc minh bạch trong truyền thông vốn đã rất khó trong báo chí, trong doanh nghiệp còn khó hơn

"Dám nói thật" là một điều khá xa xỉ với nhiều thương hiệu, nhưng Seventh Generation đã mạnh dạn đi ngược lại với số đông và nhận được sự ủng hộ của nhiều người tiêu dùng, trong số đó còn có các bà mẹ. Quả thật, những ngày vừa qua, có lẽ là những ngày chán nản nhất của những ai làm mẹ khi phải liên tục đối mặt với loạt tin tức thật-giả khó lường, muôn hình vạn trạng. Chính vì thế, đoạn phim quảng cáo mới của Seventh Generation ngay thời điểm ra mắt đã khiến nhiều bà mẹ rất bất ngờ vì nhu cầu chính đáng của họ được đặt lên hàng đầu – đó là sự lành tính của sản phẩm và cách truyền thông minh bạch của nhãn hàng. Đã làm mẹ, ai cũng vốn cân nhắc lựa chọn kỹ, từ bữa ăn, đến từng vật dụng, sản phẩm cả gia đình sử dụng hằng ngày. Và muốn làm được điều đó thì sự minh bạch thông tin là ưu tiên hàng đầu. Đây có lẽ là lí do khiến các bà mẹ dần tin chọn những sản phẩm của Seventh Generation trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình mình.

Tại Việt Nam, Seventh Generation tập trung phân phối bộ 3 sản phẩm nước giặt, nước rửa chén và nước lau đa năng với thành phần đến 97% gốc thực vật. Qua việc công khai sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên, không hóa chất tẩy độc hại, bao bì nhựa tái chế thân thiện với môi trường, Seventh Generation – một trong những thương hiệu thiên nhiên hàng đầu tại Mỹ - đã không ngừng phát triển cùng trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng chính những "giá trị thật" mà mình đang sở hữu vì "bạn xứng đáng được hiểu rõ về sản phẩm bạn đang sử dụng trong gia đình và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn và an toàn nhất."

Tin tức cũng giống như một "con dao hai lưỡi", nếu thiếu cảnh giác mà tiếp nhận một cách sai lệch thì chính bạn cũng đã vô tình tiếp tay cho những những yếu tố gây hại đến an toàn sức khỏe tiếp cận người thân chúng ta. Do đó, để bảo vệ chính ngôi nhà của mình tốt nhất, mỗi người cần cẩn trọng tiếp nhận thông tin và chọn lọc kỹ càng những sản phẩm lành tính, an toàn đích thực từ những nhãn hàng đề cao sự minh bạch, công khai. Đưa những sản phẩm thật mang giá trị thật vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày dưới mái nhà thân yêu của mình là cách hiệu quả và đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe không chỉ của bản thân mà còn của gia đình bạn.