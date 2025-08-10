Các trường phổ thông công lập được dạy một số môn bằng tiếng nước ngoài

Nội dung trên nằm trong Nghị định 222 của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, hiệu lực từ ngày 25/9.

Theo đó, các trường công lập từ bậc Tiểu học đến THPT sẽ được dạy một số môn bằng tiếng nước ngoài, trong đó ưu tiên với các môn học thuộc các lĩnh vực Toán học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Tin học.

Tương tự với bậc đại học, việc dạy và học bằng ngoại Ngữ có thể được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ chương trình. Giáo trình, tài liệu do hiệu trưởng phê duyệt.

Các trường được khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong dạy và học bằng tiếng nước ngoài, thông qua việc sử dụng các công cụ và nền tảng công nghệ để hỗ trợ dạy và học bao gồm việc xây dựng các hệ thống học tập trực tuyến, hệ thống giáo trình, tài liệu điện tử, quản lý học sinh và đánh giá kết quả học tập.

Về mức thu học phí , tại cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, học phí được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, thu bù chi và có sự đồng thuận của người học. Việc thu, sử dụng và quản lý do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trong khi đó, tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và giáo dục đại học công lập, mức học phí căn cứ vào mức độ tự chủ tài chính, khả năng chi trả của người học và định mức kinh tế - kỹ thuật theo luật hiện hành. Cơ sở phải công khai mức thu trước khi tuyển sinh và giải trình với người học, xã hội.

Nghị định cũng nêu chi tiết yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ đối với người dạy. Theo đó, người dạy phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Về năng lực ngoại ngữ , giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp trung học phổ thông phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Người dạy các trình độ của giáo dục nghề nghiệp phải, giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.