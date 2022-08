Các 'nữ hoàng ảnh lịch' ngày ấy, bây giờ: Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà

Vào thập niên 1980, Việt Nam có một số người đẹp làm mẫu ảnh lịch kiêm diễn viên nổi tiếng, quen thuộc với mọi nhà. Trong số đó những người xinh đẹp bậc nhất có thể kể đến Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh ở phía Nam và Thu Hà ở phía Bắc.

Diễm My

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang, vào Sài Gòn cùng gia đình từ năm 1972 và bắt đầu đóng phim từ năm 1979. Lần đầu tiên Diễm My làm người mẫu ảnh lịch là năm 1983. Kể từ đó, trong thập niên 1980 và 1990, Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" vì liên tục xuất hiện trong nhiều bộ ảnh lịch với nhan sắc xinh đẹp, rực rỡ

Thời xuân sắc, Diễm My đóng nhiều phim Tiếng Sóng, Trang Giấy Mới, Hai Chị Em, Dòng Sông Hoa Trắng... Sau này, từ thập niên 2000, nữ diễn viên vẫn xuất hiện trong một số phim như Nghề Báo, Hướng Nghiệp 2, Tuyết Nhiệt Đới và một số phim điện ảnh như Cô Ba Sài Gòn, Mẹ Chồng

Năm nay 60 tuổi, Diễm My vẫn tiếp tục hoạt động showbiz thông qua những sự kiện thời trang hoặc một số bộ phim. Vai diễn chị thường đảm nhận là quý bà giàu có, sang trọng. Vai diễn để lại nhiều dấu ấn là bà Hai Lịnh trong phim Mẹ Chồng, đóng cùng lứa diễn viên xinh đẹp của thế hệ sau là Thanh Hằng, Lan Khuê, Midu...

Ngoài đời, Diễm My xây dựng thành công hình tượng quý bà của showbiz Việt. Chị hoạt động thời trang và gắn bó với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hơn 10 năm nay, tham gia nhiều sự kiện của Đỗ Mạnh Cường và kết hợp với những mỹ nhân trẻ hơn như hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Diễm My 9X. Về phía gia đình, Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức đã bên nhau 28 năm và có 2 cô con gái xinh đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Diễm Hương

Diễm Hương sinh năm 1970, được yêu thích vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990. Nhiếp ảnh gia "ruột" của Diễm Hương là Đoàn Minh Tuấn còn lưu giữ nhiều hình ảnh đẹp của nữ diễn viên thời xuân sắc. Diễm Hương có nét đẹp trong sáng, ngây thơ, khác với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo của Diễm My

Diễm Hương từng tự nhận mình nổi lên nhờ dòng phim mì ăn liền, nhờ được mời đóng nhiều phim nên hình ảnh và tên tuổi cô trở nên quen thuộc với khán giả. Vì là diễn viên nổi tiếng nên cô cũng được mời chụp ảnh lịch, trở thành một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám

Sau khi dòng phim mì ăn liền thoái trào, Diễm Hương cũng gặp chuyện không vui về đời tư và rút lui khỏi đời sống giải trí. Nữ diễn viên được đồn kết hôn, sang nước ngoài sinh sống và hiện sống tại Mỹ. Trong lần xuất hiện mới nhất hôm 10-8-2022, Diễm Hương đến dự bữa tiệc thân mật giữa các bạn học cũ ở nhà của Lý Hùng - "người tình màn ảnh" một thời của cô trong phim Phạm Công - Cúc Hoa (Ảnh: Diễn viên Lý Hùng cung cấp)

Việt Trinh

Việt Trinh sinh năm 1972, khá đa tài khi hoạt động nhiều lĩnh vực như đóng phim, dẫn chương trình, đạo diễn... Chị nổi tiếng với vai diễn trong Ngọc Trong Đá, Người Đẹp Tây Đô. Đặc biệt, vai nữ chiến sĩ tình báo Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô gắn liền với hình ảnh Việt Trinh trong lòng khán giả

Có thời gian dài, Việt Trinh cũng ở ẩn và ít hoạt động showbiz. Gần đây, chị trở lại với vai trò giám khảo, khách mời trong một số chương trình truyền hình như Cặp Đôi Hài Hước, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Người Bí Ẩn, Gương Mặt Điện Ảnh...

Trên mạng xã hội, Việt Trinh kinh doanh một số sản phẩm thời trang, làm đẹp. Chị thường xuyên livestream trò chuyện với khán giả. Chị có một con trai nhưng không công khai hình ảnh con với công chúng. Việt Trinh cho biết chị hạnh phúc với cuộc sống bán hàng trực tuyến, nuôi con một mình

Thu Hà

Thu Hà sinh năm 1969, nổi danh với phim Lá Ngọc Cành Vàng và hình tượng tiểu thư ngây thơ, trong sáng với đôi mắt to tròn. Quê ở Tuyên Quang, học ở Hà Nội, Thu Hà theo nghiệp văn công và diễn kịch. Ngoài Lá Ngọc Cành Vàng, Thu Hà còn nổi tiếng nhờ vai quận chúa Quỳnh Hoa trong phim Đêm Hội Long Trì. Sự nghiệp diễn xuất của Thu Hà thành công hơn các "nữ hoàng ảnh lịch" khác nhờ nhiều vai diễn có dấu ấn

Sang thập niên 1990, Thu Hà không chỉ quen thuộc nhờ các phim đóng cùng những tài tử nổi tiếng thời đó như Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Lý Hùng... mà còn là gương mặt ảnh lịch quen thuộc của mọi nhà. Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, chị tập trung cho sân khấu kịch

Lần mới nhất Thu Hà xuất hiện trên truyền hình là trong bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng, vai bà Bạch Cúc. Đây là nhân vật có nội tâm phức tạp khi làm chủ tập đoàn lớn và có cuộc hôn nhân không tình yêu. Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2019