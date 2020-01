Các món ăn vào dịp Tết cho cả năm Canh Tý may mắn

Bánh chưng và bánh Tét

Với mỗi người dân Việt Nam, có lẽ dư vị Tết ngọt ngào và ấm áp nhất là khoảnh khắc những ngày trước Tết, cả nhà cùng quây quần bên nhau gói bánh và nấu bánh dưới cái lạnh se se ngày cận Tết

Bánh chưng đã xuất hiện ở mâm cỗ thờ từ rất lâu, để thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu đem lại cuộc sống ấm no cho con người. Bên cạnh đó làm bánh chưng Tết cũng thể hiện được chữ hiếu của người con với cha mẹ.

Ở miền Nam thì lại có bánh Tét là món bánh truyền thống cho dịp Tết. Bánh Tét dài đòn và được gói bằng lá chuối thay vì lá dong như bánh Chưng.

Bánh Tét dài đòn và được gói bằng lá chuối

Bánh được bọc bên ngoài với nhiều lớp lá chuối ví như cha mẹ bọc lấy người con, ăn bánh Tét lại nghĩ về gia đình, như anh chị em đùm bọc lẫn nhau cùng một cha mẹ sinh ra. Không chỉ vậy, bánh Tét xanh nhân vàng nhụy gợi nhớ màu xanh của đồng quê và niềm mơ ước "an cư lạc nghiệp" cũng như một mùa xuân an bình cho mọi nhà.

Canh khổ qua nhồi thịt

Trong cách chơi chữ của người miền Nam, khổ qua có nghĩa là mọi nỗi khổ sẽ qua đi để đón một năm mới hạnh phúc an lành. Loại quả này đã mang một ý nghĩa hàm chứa mà nhiều người gửi gắm là sau khi ăn loại canh này, tất cả nỗi buồn và chuyện không vui đều sẽ không còn nữa.

Vào ngày Tết, với thức ăn nhiều loại thịt, ăn canh khổ qua giúp làm giảm lượng Cholesterol, cho ngày Tết nhẹ nhàng hơn.

Xôi gấc và các món ăn có màu đỏ



Theo quan niệm của người Việt, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc viên mãn. Trong khi đó, màu đỏ của gấc là màu tự nhiên của đất nên sẽ tạo ra sự dung hòa, thuận lợi cho năm mới.

Gà luộc

Có lẽ m gà luộc đã trở thành món ăn không thể thiếu trong các dịp trọng đại, đặc biệt là ngày Tết. Có lẽ với niềm tin của phần đông người Châu Á, màu vàng mang tại nhiều điều may mắn và thuận lợi.

Năm mới là thời điểm của niềm hi vọng về một năm an khang thịnh vượng. Vì thế, khởi đầu một năm mới với món gà luộc vàng óng để gia đình bạn có được khởi đầu may mắn, vạn phúc đong đầy.

Đu đủ

Ngày đầu năm mới, đu đủ là loại quả được nhiều gia đình lựa chọn sử dụng để mong quanh năm no ấm, đủ đầy.

Đu đủ không chỉ có hương vị thơm ngon, nó cũng giàu cả vitamin A và vitamin C. Nếu gia đình chị em nào có bé nhỏ không thích mùi đu đủ, có thể phối hợp với các loại trái cây dễ ăn khác để xay sinh tố, rất tốt cho sức khỏe và làn da.

Dưa hấu

"Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ" một câu hát của trẻ con về hình ảnh ngày Tết đã theo chúng ta qua bao năm tháng. Cùng với bánh chưng, một cặp dưa hấu đẹp nhất dán giấy đỏ luôn được ưu tiên đặt ngay ngắn trên bàn thờ gia tiên. Với hình dáng tròn trịa, vỏ xanh bóng bẩy và ruột đỏ mọng nước, dưa hấu là hình tượng của tất cả những điều viên mãn.

