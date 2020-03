“Các con cứ học, mẹ mần được nhiêu thì lo bấy nhiêu”

Tháng 5 năm 2018, anh Bùi Văn Giúp không may đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, để lại vợ - chị Thơ và ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Căn nhà nhỏ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vốn khó khăn bỗng chốc trở nên hiu quạnh khi thiếu vắng đi bóng dáng của người chồng, người cha – người đàn ông trụ cột của gia đình. Chỉ với hơn 40.000 đồng tiền làm thuê mỗi ngày, điều chị day dứt nhất lúc ấy là tương lai của các con. Nỗi lòng của người mẹ xứ dừa dành cho các con lại càng nặng trĩu bởi sự ra đi của anh Giúp xảy đến ngay trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông của bé lớn một tháng. Chị luôn động viên các con cố gắng học tập, đáp lại tấm lòng của mẹ, "tụi nhỏ cũng ráng thi lắm".

Khi được hỏi về ước mơ của các con, chị thành thật chia sẻ: "Tụi nhỏ còn ở tuổi học trò nên suy nghĩ ngây thơ lắm, cứ nói với mẹ là ráng học để mốt lớn lên đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Tôi cũng thường khuyên tụi con cứ cố gắng học, học để có tương lai, mẹ mần được nhiêu thì lo bấy nhiêu".

Dù hoàn cảnh vốn khó khăn, chị Thơ luôn động viên con tiếp tục đến trường học đầy đủ bởi chị biết có kiến thức vẫn hơn (Ảnh minh họa)

Không phụ lòng mẹ, các con chị đều gắng sức. Đứa con lớn nhất sinh năm 2000 đã đi làm, đứa út từ bé tới lớn luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Cùng đó, em Bùi Thanh Tuyền – con gái thứ - còn nhận được học bổng khuyến học do Công ty TNHH BHNT Prudential trao tặng cho những em có cha/mẹ không may mất do tai nạn giao thông nhưng vươn lên học tập và giữ thành tích xuất sắc.

"Còn cha gót đỏ như son, một mai cha chết gót con lắm bùn"

Lời mở đầu trong bài phát biểu của bé Tuyền – con gái chị Thơ tại buổi Lễ tưởng niệm các nạn nhân giao thông 2019 tại Giồng Trôm, Bến Tre khiến không ít người nghe bùi ngùi xúc động.

Trong màu áo trắng học trò, em chia sẻ: "Cuộc từ ly không hẹn trước lúc nào cũng mang đến bao nỗi bàng hoàng và vô vàn tiếc nuối. Cha mất trước một ngày phải tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10. Trong phòng thi, kiến thức thầy cô truyền dạy bay đi đâu hết, trong đầu con chỉ có muôn ngàn kí ức về cha. Cùng thời gian đó, chị gái con cũng đang chuẩn bị bước vào kì thi trung học phổ thông quốc gia, em gái con thì còn quá nhỏ. Đau đớn, nhưng chị em chúng con tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng cha ở trên trời và thay thế cha để trở thành nơi nương tựa cho mẹ".

Học lực khá tốt, bé Tuyền luôn chăm chỉ để cố gắng giữ vững thành tích học tập với mơ ước phụ giúp mẹ mai sau (Ảnh minh họa)

Hoàn cảnh khó khăn, cha mất đột ngột do tai nạn giao thông ngay trước kỳ thi quan trọng, nhưng cả bé Tuyền và em gái đều nỗ lực vươn lên. Với suất học bổng giá trị từ chương trình "Vòng tay yêu thương, An tâm tiếp bước" của Prudential Việt Nam, nỗi đau phần nào được chuyển hóa thành động lực giúp các em có thể tiếp tục học tập thật tốt, tiếp thêm hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Chị Thơ nghẹn ngào: "Cả nhà rất vui mừng khi nhận được học bổng vì sau khi cha tụi nhỏ mất, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Số tiền này sẽ trang trải được học phí cũng như lo dụng cụ học tập cho các bé."

Hành trình an tâm tiếp bước

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, có gần 7.500 người chết do tai nạn giao thông trên tổng số hơn 9.200 vụ trong năm 2019, tương đương với khoảng 21 người tử vong mỗi ngày. Tai nạn giao thông không chỉ là nỗi đau của các nạn nhân, mà còn là sự thiệt hại nặng nề về cả vật chất lẫn tinh thần với người ở lại. Gia đình bỗng thiếu một thành viên, ngôi nhà như bớt đi hơi ấm. Đặc biệt, với những gia cảnh khó khăn như trường hợp gia đình chị Thơ, rất có thể những ước mơ đến trường đã bị bỏ lỡ.

Thấu hiểu điều này, chương trình "Vòng tay yêu thương – An tâm tiếp bước" do Prudential Việt Nam kết hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh thực hiện đã trao tặng 3.615 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí trong 5 năm qua (2015 - 2019). Chỉ riêng trong năm 2019, 362 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí được phát hành với 34 trường hợp đã được chi trả với tổng giá trị lên đến 1.7 tỷ đồng. Bên cạnh các hợp đồng bảo hiểm, hàng trăm học bổng, sổ tiết kiệm đã được trao tặng đến gia đình các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn quốc.

Với sứ mệnh mang đến tương lai được bảo vệ tài chính cho các gia đình Việt, Prudential luôn dành tâm huyết cho các dự án vì cộng đồng. Năm 2019 vừa qua cũng đánh dấu chặng đường 20 năm Prudential phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam cùng với cam kết "Hành động vì một cộng đồng người Việt khỏe mạnh và thịnh vượng". Với nỗ lực không ngừng suốt hai thập kỷ ở nhiều dự án hướng đến cộng đồng, Prudential đã và đang song hành cùng người dân vượt qua những biến cố trong cuộc sống. Đại diện Prudential Việt Nam chia sẻ: "San sẻ gánh nặng về cả vật chất lẫn tinh thần cho gia đình các nạn nhân không chỉ là một hoạt động trách nhiệm xã hội của Prudential, mà còn là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong suốt 20 năm có mặt tại Việt Nam."