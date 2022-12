Các bạn trẻ hào hứng sáng tạo trò chơi gia đình tại cuộc thi “Build A World Of Play”

Cuộc thi "Build A World Of Play" là một sân chơi trải nghiệm tạo cơ hội cho các em học sinh được thỏa sức sáng tạo và tự mình tạo ra trò chơi mang đậm bản sắc cá nhân. Lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, Beme World đã lựa chọn Trường Quốc tế Song Ngữ True North là điểm đến đầu tiên trong hành trình truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc làm chủ cuộc chơi của chính mình và khám phá năng lực bản thân.



Sau 30 ngày kể từ khi được khởi động vào ngày 31/10/2022, cuộc thi Build A World Of Play đã nhận được 25 sản phẩm trò chơi chất lượng, thú vị chứa đựng đầy tâm huyết của 42 nhà sáng tạo trò chơi nhí. Các em học sinh trường True North đã trải qua một hành trình dài đong đầy niềm vui và cũng không kém phần thử thách khi được thử sức với một vai trò hoàn toàn mới - là nhà sáng tạo trò chơi (game creator).

25 trò chơi vô cùng thú vị do các em học sinh khối trung học cơ sở trường True North sáng tạo.

Những trò chơi được sáng tạo bởi các bạn nhỏ trường True North được ban tổ chức hỗ trợ đăng tải và bình chọn trực tiếp trên ứng dụng Beme World. Với 300 lượt vote 5 sao và hơn 3000 lượt chơi trên tổng số trò chơi, các em học sinh trường True North đã cho thấy sức hút rất lớn đến từ những trò chơi vì trẻ em, do trẻ em tạo thành.



Với 4 danh hiệu The Creative Ambassador, The Content Creator, The Artist, The Trendsetter cùng những quà tặng giá trị, vô cùng hấp dẫn đến từ 2 thương hiệu tài trợ chính ÊMTee - Áo Êm và Hanoi Skatepark, Ban tổ chức đã mở rộng quy mô chấm thi với nhiều tiêu chí khác nhau, không chỉ đánh giá riêng chất lượng nội dung hay thiết kế mà cả mức độ ảnh hưởng của trò chơi. Tiêu chí chấm thi mới mẻ này đã tạo cơ hội cho các học sinh thể hiện tài năng của mình và không giới hạn bản thân ở bất cứ kỹ năng nào.

Ban giám hiệu nhà trường cùng nhà tài trợ cuộc thi đồng hành sát cánh cùng ban tổ chức để tạo ra sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Ban tổ chức đã trao 4 giải cho 2 nhóm và 4 cá nhân có sản phẩm ấn tượng nhất, trong đó có nhóm học sinh chỉ mới 11 tuổi đã xuất sắc đạt được danh hiệu The Creative Ambassador.



Cá nhân và nhóm xuất sắc đạt giải The Creative Ambassador đều là nhóm học sinh nhỏ tuổi nhất.

Bà Đinh Hà My - đại diện đội ngũ phát triển ứng dụng Beme World chia sẻ tại buổi lễ: "Cuộc thi "Build A World Of Play" được xây dựng, tổ chức nhằm mục đích truyền cảm hứng và tạo ra sân chơi lành mạnh cho các em học sinh được thoả sức sáng tạo những trò chơi của chính mình. Đội ngũ phát triển Beme World sẽ tiếp tục mở rộng quy mô cuộc thi để tạo ra sân chơi tương tự cho học sinh trên khắp cả nước. Sau Hà Nội, chúng tôi sẽ tiến tới thành phố biển Đà Nẵng."



Bà Đinh Hà My - đại diện đội ngũ phát triển ứng dụng Beme World trao giải cho thí sinh đạt giải The Artist và phát biểu.

Ứng dụng Beme World - đơn vị tổ chức cuộc thi.

Beme World là ứng dụng được thiết kế và phát triển bởi Beme Vietnam với mong muốn hỗ trợ bố mẹ đồng hành cùng con lớn lên trong hạnh phúc, phát triển một cách phù hợp để luôn được là chính mình - Be Me, Be Myself!



Ứng dụng Beme World kết nối phụ huynh cùng các con với những đơn vị cung cấp hoạt động ngoại khóa giải trí, sáng tạo chất lượng, từ đó giúp bố mẹ dễ dàng có thời gian vui chơi thực sự chất lượng bên con.