Cả nước còn lại Hà Nội chưa cho trẻ mầm non và tiểu học trở lại trường

Cụ thể, Bộ GD&ĐT cho biết, ở bậc mầm non, ngoài Hà Nội chưa cho trẻ mầm non quay trở lại trường thì 62 địa phương khác đã dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục. 4 tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố do dịch bệnh tăng nhanh gồm: Cao Bằng (TP Cao Bằng), Lào Cai (cấp 3, 4 dừng cho trẻ đến trường), Lâm Đồng (TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lạc Dương), Đăk Lăk (TP Buôn Mê Thuột).

Ở bậc Tiểu học, đến thời điểm này đã có 61/63 tỉnh/thành phố tổ chức học trực tiếp. Chỉ còn 2 địa phương là Hà Nội và Vĩnh Phúc hiện học sinh tiểu học vẫn ở nhà (riêng huyện Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc học sinh đi học từ 4/4). 3 tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố gồm: tỉnh Cao Bằng (TP. Cao Bằng), Đăk Lăk (TP Buôn Mê Thuột), Lâm Đồng (TP Đà Lạt).

Ở bậc THCS, đến nay 63/63 tỉnh/thành phố đã tổ chức học trực tiếp. Riêng Hà Nội, khối 6, học sinh vẫn chưa đi học trực tiếp hoặc chuyển sang học trực tuyến. 5 tỉnh/thành phố chuyển trạng thái tổ chức dạy trực tuyến một huyện hoặc thành phố gồm: Cao Bằng (TP Cao Bằng), Đăk Lăk (TP Buôn Mê Thuột), Hà Nam (khối lớp 6), TP Hà Nội (khối lớp 6), Lâm Đồng (TP Đà Lạt, khối lớp 6).

Bậc THPT, tất cả các địa phương đều đã dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục, nhất là học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 sắp tới.

Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội mới đang yêu cầu khẩn trương tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc cho trẻ quay trở lại trường học trực tiếp. Thời gian lấy ý kiến phụ huynh từ ngày 2-3/4. Các trường tiểu học và THCS trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã khẩn trương triển khai lấy ý kiến phụ huynh học sinh, về việc: cho trẻ quay trở lại trường học trực tiếp.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: "Căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức dạy học cho phù hợp, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài".