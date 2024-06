Nếu như chúng ta vẫn thường mặc định rằng viện dưỡng lão chỉ dành cho người già thì giờ đây, địa điểm này đang trở thành nơi yêu thích của giới trẻ Trung Quốc. Thậm chí, người 30 tuổi "vào viện dưỡng lão để sống" còn trở thành xu hướng mới.

Dịch vụ dưỡng lão dành cho giới trẻ dành cho những người theo đuổi lối sống "nằm yên" (tang ping) và FIRE (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm).

Cụ thể, "nằm yên" là triết lý sống tối giản, làm vừa đủ để trang trải cuộc sống, và FIRE là phong trào hướng tới độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm.

Sống tại viện dưỡng lão là cách người trẻ nghỉ ngơi để "sạc lại năng lượng"

"Viện dưỡng lão dành cho thanh thiếu niên" không chỉ có ở các thành phố lớn mà có thể được tìm thấy ở khắp các tỉnh như Vân Nam, Sơn Đông, ở phía Tây Nam và Đông Trung Quốc.

Khác với nhà dưỡng lão truyền thống, các cơ sở này hướng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần cho khách hàng.

Dịch vụ cung cấp không gian thư giãn với quán bar, quán cà phê, phòng karaoke, tạo điều kiện cho mọi người giao lưu, giải tỏa căng thẳng và tìm lại cân bằng trong cuộc sống.

Lịch trình ở nhà dưỡng lão không cứng nhắc và tập trung vào hoạt động y tế như những cơ sở chăm sóc người cao tuổi, thay vào đó là một không gian sống chung thoải mái và gần gũi với thiên nhiên.

Thiết lập lại cho tuổi 30

Hầu hết cư dân tại những viện dưỡng lão này là thanh niên ở độ tuổi 20 và 30. Dù được gọi là "nhà dưỡng lão", song, phần lớn cư dân không có ý định sống ở đây trong thời gian dài. Họ chỉ xem đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi để "sạc lại năng lượng" trước khi tiếp tục hành trình sự nghiệp phía trước.

"Nhiều người thắc mắc tại sao những người trẻ này lại 'nghỉ hưu' sớm như vậy, nhưng thực tế rất nhiều người ở độ tuổi 30 đang cảm thấy lạc lối. Tôi đã từng là một trong số họ", Lu Leilei (32 tuổi), chủ một nhà dưỡng lão ở Vân Nam (Trung Quốc), chia sẻ.

Tại cơ sở của Lu Leilei, các "cư dân" bắt đầu bằng cà phê tại quầy bar, tiếp theo là hoạt động tập khí công ba duan jin trong sân, thiền trên núi. Chiều đến, mọi người cùng nhau trồng trọt, câu cá và nấu ăn. Buổi tối, mọi người quây quần bên lửa trại, trò chuyện, chơi mạt chược và hát karaoke.

Khách đến viện dưỡng lão thoải mái hoà mình vào thiên nhiên

Trước cổng nhà dưỡng lão ghi dòng chữ "Hãy nằm xuống", một lời mời đồng thời là triết lý sống của cơ sở này.

Cơ sở của Lu cung cấp 12 phòng ngủ với giá thuê 1.500 NDT (khoảng 200 USD)/tháng.

So với các viện dưỡng lão truyền thống, nơi chi phí tối thiểu hàng tháng trung bình là 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD) và chỉ dành cho người cao tuổi, các nhà dưỡng lão dành cho giới trẻ này rõ ràng là một lựa chọn hấp dẫn hơn về cả mặt chi phí lẫn lối sống.

Thậm chí một số cơ sở như nhà dưỡng lão ở Hà Bắc (Trung Quốc), chủ sở hữu Li Xiaolan không thu phí thuê nhà mà chỉ yêu cầu cư dân đóng góp vào việc duy trì và phát triển cơ sở.

Sau khi đăng tải thông tin cơ sở của mình lên mạng xã hội, hàng trăm tin nhắn và lời mời kết bạn trên WeChat gửi đến Lu Leilei mỗi ngày là minh chứng cho sức hút của mô hình này đối với giới trẻ.

"Đây là cuộc sống lý tưởng của giới trẻ", một người trên mạng bình luận.

"Tôi cũng muốn đi! Địa chỉ của bạn ở đâu?", một người khác nói.

Phong trào "FIRE"

Bắt nguồn từ phương Tây, phong trào "FIRE" lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách Your Money or Your Life xuất bản năm 1992. Nhìn chung, "FIRE" khuyến khích người trẻ ở độ tuổi 30 hoặc 40 tiết kiệm và đầu tư để đạt được mục tiêu tài chính, sau đó nghỉ hưu sớm.

Người trẻ Trung Quốc không còn mải miết chạy theo con đường sự nghiệp

Song song với đó là sự quan tâm về xu hướng "nằm yên", tức là không làm việc quá sức và chỉ tập trung vào những điều cần thiết để tồn tại.

Khác với FIRE phương Tây thường gắn liền với những người có thu nhập cao, ở Trung Quốc, phong trào này thu hút cả những người lao động bình thường, những người trẻ thất nghiệp và những người đang tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống.

Theo SCMP