Bức ảnh cậu bé ngồi học ngay ngắn gây bão mạng: Nhiều người định khen thì vội "quay xe" vì 1 chi tiết... sai sai!

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bức ảnh chụp từ sau lưng một cậu bé đang ngồi học. Chiếc bàn gỗ nhỏ, vài quyển sách xếp gọn, tư thế thẳng lưng, đầu cúi xuống tập trung. Nhưng thứ khiến dân mạng bàn tán không phải là sự chăm chỉ của em, mà là dấu bàn tay đỏ rõ rệt trên lưng trần - dấu vết vừa để lại không lâu trước khi em ngồi vào bàn.

Nhiều người thừa nhận, nhìn bức ảnh mà thấy… quen. "Hồi nhỏ, mỗi lần bị mẹ "vỗ" cho một cái là biết ngay phải làm bài tập", một người bình luận. "Tôi cũng từng bị như vậy, giờ nghĩ lại vừa buồn cười vừa thương", một người khác chia sẻ.

Bức ảnh gây bão mạng

Dưới các bài đăng, hàng loạt câu chuyện "ngày xưa" được kể lại: có người bị bắt ngồi học ngay sau khi bị "cốc đầu", có người chỉ cần nghe tiếng dép của bố mẹ là lập tức ngay ngắn. Không ít cư dân mạng cho rằng, dù hơi hài hước, nhưng bức ảnh vẫn phản ánh cách giáo dục nghiêm khắc quen thuộc ở nhiều gia đình châu Á.

Khi đòn roi không phải là động lực lâu dài

Dù mang lại tiếng cười, bức ảnh cũng khiến nhiều người suy nghĩ. Thực tế, có không ít trẻ chỉ chịu ngồi vào bàn học khi bị quát mắng hoặc đánh đòn. Cách này đôi khi tạo ra kết quả tức thời, nhưng khó duy trì động lực lâu dài. Trẻ có thể làm bài vì sợ, chứ không phải vì hiểu việc học quan trọng hay cảm thấy hứng thú.

Các chuyên gia tâm lý giáo dục cho rằng, nếu muốn con duy trì thói quen học tập chủ động, cha mẹ cần giúp con thấy niềm vui và ý nghĩa trong việc học. Điều này có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: cùng con đặt mục tiêu vừa sức, tạo môi trường học tập dễ chịu, khuyến khích khi con tiến bộ, hoặc để con được lựa chọn cách học phù hợp.

Một đứa trẻ tự giác ngồi vào bàn vì yêu thích kiến thức sẽ học tập hiệu quả hơn nhiều so với một đứa trẻ chỉ ngồi vì sợ bị phạt. Và thay vì để lại dấu tay đỏ trên lưng, cha mẹ hoàn toàn có thể để lại những "dấu ấn" tích cực trong ký ức của con – là những lần cùng nhau giải bài toán khó, đọc một câu chuyện hay, hay đơn giản là ngồi cạnh để lắng nghe con chia sẻ.

Bức ảnh cậu bé với dấu tay đỏ có thể khiến nhiều người bật cười, nhưng cũng là lời nhắc rằng, động lực học tập bền vững nhất đến từ sự khích lệ, chứ không phải đòn roi.