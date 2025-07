Bữa cơm mùa hè làm ngay món ăn từ loại "rau trường thọ" này vừa nhanh lại mát lành, giòn ngon vô cùng

Bắp cải là một trong 3 loại rau được mệnh danh là "rau trường thọ" bởi những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, bao gồm giảm viêm, giảm stress oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu... Đây cũng là loại rau được tạp chí Time bình chọn và nổi tiếng là một loại rau tốt cho sức khỏe. Nó tốt cho dạ dày và là một loại rau đa dụng có tác dụng ngăn ngừa ung thư, lưu thông máu, giải độc và cải thiện táo bón. Hiện nay do áp dụng công nghệ nhà kính trong trồng trọt mà bắp cải có thể dễ dàng mua được quanh năm. Do đó nó vẫn là một thành phần quen thuộc luôn có trong giỏ hàng của các bà nội trợ! Bắp cải tốt cho cơ thể và có vị ngon, và nó có kết cấu giòn và cảm giác no, vì vậy rất thích hợp để thưởng thức trong món salad. Nếu bạn kết hợp các nguyên liệu phù hợp với bắp cải, chẳng hạn như táo, cà rốt và cần tây, và làm thành món salad, màu sắc rực rỡ thực sự đẹp mắt và tươi mát. Nếu thêm nước sốt làm từ bơ đậu phộng, bạn có thể tạo ra một món salad béo ngậy và mềm thơm, giòn ngon vô cùng. Giờ thì cùng làm món salad bắp cải sốt đậu phộng ngay nhé!

Nguyên liệu làm món salad bắp cải sốt đậu phộng

Nguyên liệu chính: 1/4 cây bắp cải (khoảng 200g), 50g bắp cải tím, 100g cần tây, 1/4 quả táo, 80g cà rốt (1/2 củ).

Nguyên liệu nước sốt: 2 thìa canh bơ đậu phộng, 2 thìa canh mè rang, 2 thìa canh nước cốt chanh, 1 thìa canh nước tương, 3 tép tỏi băm, một nhúm muối, 3-4 thìa canh nước.

Cách làm món salad bắp cải sốt đậu phộng

Bước 1: Bỏ lớp lá bên ngoài của bắp cải, sau đó cho vào chậu nước có pha chút muối và ngâm trong khoảng 10-15 phút. Sau đó vớt bắp cải ra, rửa sạch dưới vòi nước chảy. Cần tây rửa sạch sau đó chẻ đôi rồi cắt thành các lát mỏng. Sau khi bắp cải ráo nước, bạn thái thành dạng sợi. Rửa sạch táo, để nguyên vỏ và thái lát. Gọt vỏ cà rốt rồi rửa sạch và thái thành dạng sợi.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho 2 thìa canh bơ đậu phộng, 2 thìa canh mè rang, 2 thìa canh nước cốt chanh, 1 thìa canh nước tương, tỏi băm, một nhúm muối, 3-4 thìa canh nước vào rồi trộn đều. Lưu ý bạn nên thêm từng chút nước vào và khuấy từ từ cho đến khi hỗn hợp sốt đạt được độ sệt như mong muốn.

Bước 3: Cho bắp cải, bắp cải tím, cà rốt, táo, cần tây vào âu trộn. Sau đó thêm nước sốt vào và dùng đũa trộn nhẹ. Sau khi hỗn hợp sốt hòa quyện với các loại rau củ, bạn lấy ra đĩa, rắc một chút mè trắng rang lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món salad bắp cải sốt đậu phộng

Món salad bắp cải sốt đậu phộng hoàn thành có màu sắc đẹp mắt, hài hòa và nhìn vô cùng hấp dẫn. Bắp cải cùng các loại rau củ giòn mát hoàn quyện trong sốt bơ đậu phộng bùi béo thơm ngon vô cùng đưa vị. Để món salad thêm ngon, bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để thêm khoảng 1-2 tiếng, sẽ giúp mùi vị món ăn càng thêm ngon, mát.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món salad bắp cải sốt đậu phộng nhé!