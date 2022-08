Britney Spears đau lòng vì các con trai không muốn gặp mẹ

Chồng cũ của Britney Spears - Kevin Federline - mới đây đã tiết lộ rằng hai con trai của cặp đôi là Sean Preston (16 tuổi) và Jayden James (15 tuổi) đều lựa chọn việc không liên lạc với mẹ. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Britney Spears đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng và đau lòng khi chính những con trai ruột lại không muốn gặp mình.

"Tôi thật sự buồn khi nghe chồng cũ của mình bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và các con. Nuôi dạy những cậu bé tuổi teen là điều khjoong hề dễ dàng với bất kì ai. Điều khiến tôi lo ngại là chồng tôi nói rằng nguyên nhân là do những gì tôi đăng tải trên mạng xã hội, nhưng mọi việc đã diễn ra như thế từ trước đó rồi", Britney Spears đề cập tới lời tuyên bố mới nhất của chồng cũ.

Britney Spears đã không còn gặp cả hai người con trai của mình trong một khoảng thời gian dài. (Ảnh: Extra TV)

Cũng trong bài đăng của mình, nữ ca sĩ nhấn cô đã "mang tới cho các con mọi thứ". "Một từ thôi: Đau lòng. Tôi cần phải chia sẻ điều này với mọi người, chính mẹ tôi đã bảo tôi rằng nên để bố của chúng nuôi chúng", giọng ca Me Against the Music nói thêm.

Chồng mới cưới của Britney Spears - Sam Asghari - cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình với vợ bằng cách đăng tải trên trang mạng cá nhân. Theo đó, Sam Asghari cho rằng việc chồng cũ của nữ ca sĩ mang chuyện riêng tư trong gia đình để chia sẻ với truyền thông là điều "vô trách nhiệm". "Các cậu bé rất thông minh và sẽ sớm đủ 18 tuổi để tự đưa ra quyết định riêng của mình. Thậm chí cho đến cuối cùng, các cậu bé sẽ nhận ra sự 'khó khăn' khi có một người cha không phải làm việc gì trong suốt hơn 15 năm", anh chia sẻ.

Kevin kết hôn với Britney vào tháng 9 năm 2004 và cô đệ đơn ly hôn hai năm sau đó. Chồng cũ của Britney là người dành được quyền nuôi 2 con trai chung của họ.