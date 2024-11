Theo The Hollywood Reporter, hãng Warner Bros. đã có kế hoạch phát triển ít nhất một bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh từ thế giới giả tưởng của nhà văn George R. R Martin - "cha đẻ" của bộ tiểu thuyết làm nên bom tấn truyền hình thành công, có sức ảnh hưởng bậc nhất trong lịch sử Game of Thrones.

Dự án này đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, chưa có các thông tin cụ thể về nhà làm phim, diễn viên hay biên kịch nào tham gia. Ý tưởng đưa thế giới Westeros lên màn ảnh rộng đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên trong một thời gian dài, HBO đã phản đối kế hoạch táo bạo này và muốn giữ lại loạt phim truyền hình nổi tiếng như một tài sản mang thương hiệu của HBO.

Kết cục cho hai nhân vật chính của Game of Thrones để lại vô số tiếc nuối và tranh cãi (Ảnh: HBO)

Với bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi, chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng chuyển thể phim truyền hình lên màn ảnh rộng và ngược lại. Loạt phim truyền hình Dune: Prophecy của Max sắp được ra mắt sau thành công của hai bộ phim điện ảnh sử thi về Xứ cát của đạo diễn Denis Villeneuve. HBO cũng ráo riết chuẩn bị thực hiện một phiên bản truyền hình mới chuyển thể từ tiểu thuyết Harry Potter. Warner Bros. lên kế hoạch phát triển tiếp loạt phim mới xoay quanh di sản The Lord of the Rings trong khi Amazon đều đặn phát triển các mùa phim đắt đỏ với phần tiền truyện mang tên The Rings of Power....

Game of Thrones với thế giới của những cuộc tranh giành quyền lực đầy kịch tính, hấp dẫn, cùng yếu tố giả tưởng, sử thi gây choáng ngợp về quy mô, trở thành nguồn tài nguyên thu hút sự quan tâm để phát triển đa nền tảng.

Vào năm 2022, HBO đã cho ra mắt loạt phim tiền truyện ăn khách House of the Dragon. Kênh này cũng có loạt phim tiền truyện sắp ra mắt A Knight of the Seven Kingdoms được lên kế hoạch phát sóng vào năm 2025. Tuy nhiên trải nghiệm cốt truyện gốc của Game of Thrones với phiên bản điện ảnh vẫn sẽ là điều mang đến sức phấn khích cho cộng đồng người hâm mộ hùng hậu.