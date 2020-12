Bôi nhọ nữ giáo viên trên mạng xã hội, một người đàn ông bị công an xử lý

Theo đó, ngày 9-11, bà N.T.O. (SN 1971, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương), là giáo viên trường Tiểu học Kim Xuyên, huyện Kim Thành, phát hiện một tài khoản mạng xã hội có tên Cường Cháy dùng 2 ảnh cá nhân của bà để bôi nhọ, xúc phạm nữ giáo viên này.

Trên tài khoản của mình, Cường Cháy viết: "Về hưu sớm đi chị để đi chỉ điểm đòi nợ thuê cho nó nhiều tiền chị N.T.O. nhé, mày sống trong ngành giáo dục dạy người, con người ta để biết chữ làm người, mà mày lại là xã hội đen có tổ chức để chuyên đi chém giết người thì có nên làm giáo viên không".

Bà O. sau đó đã viết đơn trình báo Công an xã Kim Xuyên. Tiếp nhận trình báo, Công an xã Kim Xuyên đã phối hợp với Đội An ninh, Công an huyện Kim Thành điều tra, xác minh.

Cơ quan công an đã làm rõ tài khoản Cường Cháy là của ông Bùi Văn Cường (SN 1977, quê ở Bãi Mạc, Thượng Quận, Kinh Môn, Hải Dương, đang tạm trú tại khu chợ xóm 2 thôn Quỳnh Khê 1, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành).

Được triệu tập lên cơ quan công an, ông Cường khai nhận đã đăng tải thông tin trên vì cho rằng ngày 8-11, bà N.T.O. có dẫn ông Ngô Văn Thành - người ông Cường có vay nợ đến nhà Cường để đòi nợ.

Sau quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Cường đã nhận thức được hành vi của mình là trái quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nghề nghiệp của bà N.T.O., Cường đã tự gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi bà O.. Hiện Công an huyện Kim Thành đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Bùi Văn Cường theo quy định của pháp luật.