Bốc 3 lá bài Tarot để biết trong tháng 2 này bạn có gặp được may mắn, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ hay không

Bên cạnh những khó khăn sóng gió thì chính là may mắn và cơ hội. Mùa Tết cổ truyền vừa qua đi chắc hẳn vẫn còn đọng lại trong bạn sự may mắn nhận được từ những bao lì xì đỏ thắm. Hãy rút 3 lá bài để biết được vận may của bạn như thế nào trong tháng 2 nhé.

1. Đầu tiên, hãy hít thở thật sâu, tập trung tinh thần và bốc một lá bài đầu tiên để biết tình hình tổng quan của bạn trong tháng 2 sắp tới nhé.

2. Bốc lá bài tiếp theo để biết may mắn của bạn sẽ đến từ đâu.

3. Và cuối cùng hãy bốc lá bài thứ 3 để biết ai là người đem đến may mắn này nha.

*Lưu ý: Mỗi lần đặt câu hỏi, bạn chỉ nên bốc xem bài tarot một lần để có được kết quả chính xác nhất.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)