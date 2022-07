Bộ Xây dựng: Hà Nội và TP.HCM gần như "tuyệt chủng" căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2/2022. Số lượng nhà ở thương mại hoàn thành trong quý II là 24 dự án với 5.608 căn, số lượng dự án bằng khoảng 109% so với Quý I/2022 và bằng khoảng 70,6 % so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng là 1.091 dự án với 327.125 căn, số lượng dự án bằng khoảng 89,7% so với Quý I/2022 và bằng khoảng 97,5%. Trong khi số lượng nhà ở thương mại được cấp phép mới trong quý II chỉ là là 29 dự án với 6.753 căn

"Nguồn cung về nhà ở thương mại trong Quý II/2022 vẫn chưa được cải thiện, đặc biệt là số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2021", Bộ Xây dựng cho biết.

Với dự án nhà ở thu nhập thấp, theo Bộ Xây dựng trong quý II/2022 cả nước chỉ có 3 dự án hoàn thành với 1.134 căn hoàn thành tại Kon Tum, Ninh Thuận. Trong quý II, số lượng dự án nhà ở thu nhập thấp được cấp phép mới là 4 dự án với quy mô 2.652 căn tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam.

Bộ Xây dựng cho biết, căn hộ bình dân (có mức giá từ 25 triệu đồng/m2 - 30 triệu đồng/m2) tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm như các quận/huyện như tại Hà Nội, huyện Đan Phượng có dự án giá 29 triệu đồng/m2, huyện Hoài Đức có dự án giá 26 triệu đồng/m2, quận Hà Đông có dự án giá khoảng 27 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, quận 8 có dự án giá khoảng 27 triệu đồng/m2, quận 9 có dự án giá khoảng 25 triệu đồng/m2. Tại Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn có dự án giá khoảng 25,7 triệu đồng/m2.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay sản phẩm chủ đạo trên thị trường vẫn là các căn hộ phân khúc trung cấp có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2. Tại Hà Nội, dự án Keangnam (quận Nam Từ Liêm) có giá khoảng 45 triệu đồng/m2, Melody Residences (quận Hoàng mai) có giá khoảng 45 triệu đồng/m2, Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm) có giá khoảng 36 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, dự án Sunrise City (quận 7) có giá khoảng 40 triệu đồng/m2, CityLand Park Hills (quận Gò Vấp) có giá khoảng 49 triệu đồng/m2. Tại Đà Nẵng, dự án The Sang Residence (quận Ngũ Hành Sơn) có giá khoảng 46 triệu đồng/m2,…

Còn với căn hộ cao cấp (có mức giá trên 50 triệu), tại Hà Nội và TP.HCM một số dự án có vị trí đặc biệt, trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao như: Heritage West Lake (quận Tây Hồ, Hà Nội) có giá khoảng 75 triệu đồng/m2, Dự án T-Place (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có giá khoảng 325 triệu đồng/m2, Dự án Grand Marina Saigon (quận 1, TP.HCM) có giá khoảng 300 triệu đồng/m2, Dự án Vinhomes Golden River Ba Son (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) có giá khoảng 170 triệu đồng/m2, Dự án M Landmark Residence (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) có giá khoảng 120 triệu đồng/m2,…

Qua số liệu thống kê, Bộ Xây dựng nhận định giá căn hộ chung cư vẫn tăng so với thời điểm cuối năm 2021, mức độ tăng giá các phân khúc tập trung trong quý I/2022 chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý II/2022.

Cùng với xu hướng đứng giá của các căn hộ chung cư, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền cho xây dựng nhà ở tại các dự án trong quý 2 năm 2022 đang có xu hướng chững lại ở hầu hết các địa phương khi các hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác được phục hồi, bình thường trở lại.

Tại nhiều địa phương (như Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đắk Lắk…) đã xuất hiện tình trạng các nhà đầu tư nhỏ lẻ tự mua gom đất ở, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và lợi dụng các thông tin về quy hoạch, đầu tư hạ tầng để phân lô, tách thửa và chào bán tràn lan gây mất ổn định cho thị trường bất động sản.

Các địa phương đã phải đưa ra các biện pháp ngăn chặn như siết chặt, dừng việc phân lô bán nền đối với các giao dịch đất đai trên địa bàn.

