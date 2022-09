"Bỏ túi" địa chỉ 5 trung tâm ngoại khóa cho trẻ tại TP.HCM

Các hoạt động ngoại khóa có thể liên quan đến một hoặc nhiều chủ đề như thể thao, nghệ thuật, giải trí, văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên... Khi tham gia vào các lớp học ngoại khóa trên tinh thần vừa học vừa chơi, trẻ sẽ phát triển đồng đều cả thể chất và trí tuệ. Những hoạt động ngoại khóa cũng tác động tích cực vào não bộ, giúp phát triển cả tư duy logic và tư duy cảm xúc.

Hy vọng với danh sách gợi ý 5 trung tâm ngoại khóa cho trẻ tại TP.HCM sau đây, bố mẹ sẽ dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định lựa chọn nơi để con vui chơi thư giãn và rèn luyện các kĩ năng sau giờ học:

1. The Edu House (TEH) - Tổ hợp giáo dục đầu tiên tại Việt Nam

Thời gian gần đây, The Edu House (TEH) là địa chỉ được nhiều phụ huynh lựa chọn khi tìm địa chỉ cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa. TEH như một "nhà thiếu nhi tư nhân", bởi ở đây hội tụ đủ các hoạt động cho trẻ em ở nhiều lứa tuổi với 4 lĩnh vực: Văn, Vũ, Võ, Vẽ.

Với diện tích lên đến 2.500m2, tọa lạc ngay vị trí trung tâm của khu đô thị Sala (quận 2, TP. HCM), The Edu House quả thực là một lựa chọn, trước hết là tiện lợi, cho những phụ huynh muốn cho con được hưởng nhiều tiện ích giáo dục - giải trí trong cùng một địa điểm.

TEH quy tụ nhiều tổ chức giáo dục đã được kiểm định về chất lượng giáo dục, uy tín trong ngành, mức độ phổ biến cũng như những giá trị hữu ích cả về kiến thức lẫn chi phí: Học viện YES - Youth Empowerment School - chuyên về các chương trình phát triển bản thân, định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm khám phá thế giới... Kirakira Workshop: Lớp học về Mỹ thuật và thủ công; Karate Nghĩa Dũng: Chương trình đào tạo võ sinh Karatedo từ đai trắng cấp 9 đến đai nâu cấp 1...

2. Trung tâm Ngoại khóa Anne Hill Enrichment Center

Với quan điểm: Thời thơ ấu không nên chỉ xoay quanh lý thuyết và các môn học truyền thông, Anne Hill Enrichment Center ra đời nhằm "đánh thức" khả năng của những nhà lãnh đạo tương lai bằng cách trau dồi sự tự tin, tài hùng biện và các kỹ năng xã hội.

Trung tâm cung cấp loạt khóa học bồi dưỡng và hoạt động sau giờ học cho trẻ 3 đến 10 tuổi gồm Diễn thuyết và kịch; Múa (Ballet, Hiphop), Yoga và kể chuyện; Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam; Âm nhạc và vận động...

Địa điểm: L4-11, Estella Place, 88 Đ. Song Hành, An Phú, Q.2.

3. Trường Ngoại khóa Tomato

Tomato là chuỗi trường Ngoại khóa chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học. Trường có nhiều khóa học về kỹ năng sống dựa theo các khía cạnh khác nhau hướng đến các mục tiêu sau: Giúp bé phát triển trí tuệ, khả năng tư duy; Giúp bé hình thành và rèn luyện các kỹ năng sống thiết yếu như làm chủ bản thân, làm chủ việc học, kỹ năng giao tiếp, hòa nhập xã hội…; Nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của bé, dạy bé biết yêu thương để được yêu thương.

Với chương trình tiểu học, Tomato có các hoạt động như “Kỹ năng tập trung và làm chủ suy nghĩ”; “Thông minh & An toàn Trong Thế giới Online”; “Bé rèn kỹ năng đọc hiểu và trình bày”; Bé ghi nhớ và học tốt với “Bản đồ tư duy”... Độ tuổi mầm non bao gồm các chương trình: "Bé học tiếng Anh qua bài hát và đồng dao"; "Bé thông minh về cảm xúc"; "Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non"... Tomato cũng có các chương trình dành cho bé sắp vào lớp 1.

Tomato có 4 cơ sở tại quận Phú Nhuận, quận 2, quận 3 và quận 7. Học phí 1 học phần các chương trình ngoại khóa của Tomato dao động từ 1,1 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng.

4. Trung tâm Snapology

Snapology là thương hiệu quốc tế có mặt tại rất nhiều quốc gia cung cấp các chương trình: Robot và Mã hóa, Kỹ thuật theo Chủ đề/Cốt lõi STEAM. Độ tuổi: từ 3 – 14 tuổi. Snapology có cả các lớp online lẫn offline. Đây được xem là nơi giúp các bé phát triển trí tuệ và thúc đẩy được sự sáng tạo riêng biệt của bản thân cũng như có cơ hội được tham gia cùng các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Một chương trình học cùng học phí của Snapology.

Địa chỉ: Tầng 5, 215B3 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2.

5. Kindermusik Vietnam

Kindermusik là nhà cung cấp giáo trình âm nhạc và chuyển động hình thể hàng đầu dành cho trẻ nhỏ, và đã được giảng dạy tại hơn 70 quốc gia, với hơn 1 triệu gia đình đã và đang theo học. Kindermusik mang đến những lớp học sử dụng âm nhạc để phát triển phù hợp cho trẻ từ sơ sinh đến bảy tuổi.

Âm nhạc là phương pháp giáo dục sớm tốt nhất cho trẻ em. Mục tiêu của Kindermusik là cho phép giáo viên và phụ huynh khơi gợi ở trẻ tình yêu suốt đời dành cho âm nhạc và việc học tập.

Kindermusik chia các lớp học theo các cấp độ khác nhau, bao gồm Kindermusik; Cấp độ cơ bản cho trẻ sơ sinh đến 1 tuổi; Cấp độ 1 cho độ tuổi từ 1-2; Cấp độ 2 cho độ tuổi 2-3; Cấp độ 3 cho độ tuổi 3-4; Cấp độ 4 cho độ tuổi 4-5.

Địa chỉ: 214 Pasteur, P.6, Q.3, TP HCM, Việt Nam/ Tầng 2, The Edu House, SH 04-05-06, 08 đường số 05, Sala, Q.2.