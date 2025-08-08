Ttại buổi Lễ trao giải Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Cuộc thi Cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp lần thứ I kéo dài từ tháng 8/2024 đến hết tháng 5/2025, với sự tham gia của hơn 2.000 cơ sở y tế trên khắp 34 tỉnh, thành phố, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong việc xây dựng môi trường cơ sở y tế xanh sạch đẹp, góp phần cải thiện môi trường làm việc, nhân viên y tế thêm gắn bó và tâm huyết với công việc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, cuộc thi thể hiện quyết tâm của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh một cơ sở y tế xanh không chỉ là thêm vài hàng cây, chậu cảnh. Đó là tư duy về một hệ sinh thái y tế bền vững, nơi chủ động tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, gắn hoạt động khám chữa bệnh với bảo vệ môi trường. Đó chính là thông điệp sâu sắc của "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cho sức khỏe của cả cộng đồng và hành tinh. Một cơ sở y tế sạch không chỉ là một không gian không còn rác bẩn. Đó là môi trường điều trị an toàn tuyệt đối, giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, bảo vệ sức khỏe cho cả người bệnh và chính những người thầy thuốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao giải cho đơn vị

Một cơ sở y tế “Đẹp” không chỉ là thẩm mỹ về kiến trúc. Đó là vẻ đẹp của sự tận tâm, của không gian chữa lành, nơi nỗi đau thể xác được xoa dịu và tinh thần người bệnh được bình yên, tin tưởng. Đó chính là sự chăm sóc toàn diện, là y học của tình thương.

Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết thêm, điều đáng trân trọng là phong trào này không chỉ có sự tham gia của hệ thống y tế công lập mà còn ghi nhận sự vào cuộc đầy nhiệt huyết của các cơ sở y tế tư nhân. Điều này khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng tại Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân, tạo nên một sức mạnh tổng hợp, một cuộc cạnh tranh lành mạnh để cùng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Bệnh viện Bạch Mai nhận giải 3 cuộc thi

Theo Ban Tổ chức, thể lệ và tiêu chí đánh giá các đơn vị tham gia cuộc thi một cách chặt chẽ, khách quan và công tâm, qua 3 phần chấm điểm: Thứ nhất, cơ sở y tế tự chấm điểm theo Bộ tiêu chí Cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp ban hành kèm theo Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thứ hai, điểm căn cứ theo video thực tế của cơ sở y tế cũng như sáng kiến nếu có. Thứ ba là điểm dựa theo kết quả QR-code của Cuộc thi mà người dân quét và đánh giá tại chính cơ sở y tế tham gia. Điểm của mỗi cơ sở y tế là điểm trung bình cộng của các giám khảo đã chấm. Hội đồng Giám khảo các cấp chấm điểm độc lập, chính xác theo đúng thang điểm của đáp án. Hội đồng Giám khảo Bộ Y tế đã đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở y tế.

Các đơn vị, cơ sở y tế đoạt giải trong Cuộc thi

Việc người bệnh, người nhà bệnh nhân tham gia đánh giá chất lượng xanh-sạch-đẹp của cơ sở y tế là điểm nhấn đột phá và là minh chứng cho sự thành công của cuộc thi và công tác ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Đã có gần 350.000 lượt người bệnh, người nhà và người dân tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến thông qua mã QR.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận đạt giải và biểu trưng cho 20 cơ sở y tế. Cơ cấu giải thưởng cho 5 tuyến cơ sở y tế là: Cơ sở y tế tuyến Trung ương; Cơ sở y tế tuyến tỉnh; Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực); Cơ sở y tế tuyến xã; Cơ sở y tế tư nhân. Mỗi tuyến cùng có giải gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Các đơn vị đoạt giải Khuyến khích

Tháng 8/2024, Cuộc thi Cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp lần thứ I được phát động, do Bộ Y tế chỉ đạo Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng sâu rộng chưa từng có từ toàn hệ thống ngành y tế, bao gồm công lập và tư nhân, từ trung ương đến địa phương.