Bỏ tiền triệu cho con đi trại hè để trải nghiệm cuộc sống làng quê, liệu có xứng đáng?

Không khó để tìm được hàng chục trại hè với cái tên rất kêu hướng tới học sinh cấp 1-2 như trại hè tiếng Anh, kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng sinh tồn, trại hè thể thao, nghệ thuật… cho tới trại hè STEAM, lập trình, thâm chí cả trại hè tìm hiểu về vũ trụ! Thế nhưng, chị Thu Hằng (34 tuổi, Hà Nội, mẹ của bạn Hoàng Thảo My) lại quyết định chọn một trại hè để con gái 10 tuổi của mình được trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Chị Hằng chia sẻ: “Gia đình tôi quê gốc tuy không phải ở Hà Nội, nhưng ông bà bố mẹ rồi các cô chú bác họ hàng đều lập nghiệp ở đây, tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Những kỳ nghỉ trong năm, thấy các bạn khoe được “về quê”, con tôi cũng hỏi mà gia đình giờ chẳng có họ hàng gần và thân ở quê để có thể đưa con về. Tôi muốn cho con có cơ hội được sống cuộc sống làng quê, chơi những trò chơi dân gian, biết thế nào là con gà, con vịt, ruộng lúa, con trâu… rồi được tìm hiểu về lịch sử, văn hoá dân tộc, để hiểu mình là ai, quê hương mình có những gì, để thấy tự hào và yêu quê hương mình, biết trân trọng hơn những gì con đang có.”

Trại hè đặc biệt này có tên là LÀNG HÁO HỨC - được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cả nước, với đặc điểm chung là không gian xanh rộng lớn, kết hợp của rừng tự nhiên, nông trại, vườn cây ăn quả, vườn rau, ao cá, chuồng gà, bụi tre, giếng nước… cùng các khu nhà ở của trại sinh tái hiện nguyên mẫu những căn nhà tranh vách đất hay nhà sàn truyền thống của miền quê Việt Nam thế kỷ 19, 20. Các hoạt động tại trại hè được thiết kế dựa trên 6 nội dung chính: giáo dục thiên nhiên, kỹ năng sinh tồn, văn hoá/lịch sử, nghệ thuật/thủ công, kỹ năng sống và thể dục thể thao. Tất cả đều được xây dựng dựa trên nền tảng văn hoá truyền thống kết hợp với những giai thoại, câu chuyện lịch sử, những trò chơi dân gian… phù hợp với từng lứa tuổi và thời lượng của mỗi chương trình trại.

Những nét văn hoá dân gian hay những trò chơi gắn liền với tuổi thơ một thời của các ông bà và thế hệ bố mẹ 7X, 8X, tưởng chừng chẳng còn mấy hấp dẫn với thế hệ học sinh lớn lên cùng máy tính bảng, mạng internet, mạng xã hội và thế giới tiện nghi, hiện đại nơi thành thị… Nhưng chỉ cần một lần được “chạm” và “cảm nhận”, các bạn nhỏ lại háo hức mãi không thôi.

Hành trang của các bạn nhỏ khi đến với trại hè “Làng quê yêu dấu” của Làng Háo Hức là rất nhiều tò mò xen lẫn hồi hộp, có bạn lúc đầu dè dặt, băn khoăn, vì toàn những trải nghiệm mới toanh, vì chẳng muốn rời căn phòng riêng của mình, với đầy đủ tiện nghi, TV, máy lạnh luôn sẵn sàng. Nhưng kết thúc chuyến trại hè, cả bố mẹ lẫn chính bản thân các bạn đều bất ngờ với những thay đổi và trưởng thành. Từ làn da nâu rắn rỏi, khoẻ mạnh, nếp ăn ngủ, tự phục vụ, tự chăm lo cho chính mình… tới những hiểu biết đa dạng về thiên nhiên, biết ơn những gì thiên nhiên mang lại, biết trân trọng cuộc sống, biết ơn gia đình, ông bà, bố mẹ, thêm tự tin, dạn dĩ và tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới mẻ.

Vẫn biết những giá trị văn hoá của làng quê thì vẫn luôn ở đó, ẩn sau từng nếp nhà, từng vạt lúa, từng câu ca dao… Nhưng để biến thành những trải nghiệm gần gũi, mang tính giáo dục, giúp các bạn học sinh có thể dễ dàng tiếp cận, nhận ra được vẻ đẹp từ sự mộc mạc, hay có được sự biết ơn từ những điều nhỏ bé xung quanh, thì không phải đơn giản. Chị Minh Trang, người sáng lập Làng Háo Hức, đồng thời là một bà mẹ 4 con rất tâm huyết với giáo dục, đã chia sẻ với Afamily về quá trình hình thành cũng như những tâm huyết của đội ngũ Làng Háo Hức dành cho các chương trình trại hè:

“Chúng ta đang hướng các con đến một thế hệ “công dân toàn cầu”, thông thạo ngoại ngữ, hiểu biết đa dạng các vấn đề xã hội, tự tin bước ra thế giới. Nhưng từ chính trải nghiệm của tôi là một cựu du học sinh Mỹ, từng học và trải nghiệm cuộc sống xung quanh là bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, điều khiến tôi tự hào về bản thân cũng như tạo nên sự khác biệt của tôi so với các bạn, không phải là khả năng nói tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ, hay điểm số cao, mà chính là cái gốc văn hoá, sự hiểu biết sâu sắc về quê hương Việt Nam nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đó chính là “identity” của tôi và là điều khiến tôi là riêng có, duy nhất khi đứng chung với bạn bè thế giới.

Tôi muốn 4 em bé của mình và những bạn nhỏ khác cũng được nuôi dưỡng sự tự hào, tình yêu quê hương, yêu những nét đẹp bình dị, chân thành của làng quê, được chạm vào thiên nhiên, yêu và trân trọng thiên nhiên, song song với việc giỏi ngoại ngữ, thành thạo lập trình, tự tin diễn thuyết… Sau quá trình tìm hiểu các mô hình trại hè nội trú hàng trăm năm tuổi ở Mỹ, kết hợp với nghiên cứu các đặc trưng văn hoá vùng miền của Việt Nam, tôi cùng các cộng sự đã thành lập Làng Háo Hức từ năm 2020, tới nay đã được đón hơn 5000 trại sinh từ khắp các tỉnh thành, giúp các bạn thêm hiểu về nguồn cội, thêm yêu quê hương, trưởng thành hơn cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời có những kỉ niệm mùa hè không thể nào quên bên những người bạn mới.

Mặc dù là trại hè trải nghiệm văn hoá làng quê, nhưng toàn bộ quy trình quản lý và vận hành được xây dựng theo những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất. Làng Háo Hức áp dụng tiêu chuẩn trại hè quốc tế, với tỉ lệ giáo viên, điều phối viên/trại sinh là ¼. 100% giáo viên có trình độ đại học trở lên thuộc các khối ngành sư phạm, tâm lí học. Toàn bộ giáo viên, điều phối viên và nhân viên tại trại hè đều được đào tạo về thực thi quyền trẻ em, sơ cấp cứu, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bên cạnh đào tạo chuyên sâu về chương trình trải nghiệm và tâm lý học sinh. Các công tác đảm bảo an toàn cũng được đặt lên hàng đầu, với camera an ninh 24/7, quy trình 3 vòng kiểm soát rủi ro, trang bị áo phao tiêu chuẩn quốc tế cùng nhân viên cứu hộ trực liên tục khi trại sinh tham gia hoạt động dưới nước (tại bể bơi của Làng và hoạt động chèo ván đứng SUP trên hồ), nhân viên y tế túc trực 24/24h và theo các bạn trại sinh ở tất cả các hoạt động, địa điểm trong khuôn viên trại hè.”

Theo chị Minh Trang, thử thách lớn nhất của Làng Háo Hức, không phải việc đảm bảo an toàn hay xây dựng chương trình sao cho thật hấp dẫn, mà chính là phải thuyết phục thành công những phụ huynh hiện đại tại các thành phố lớn để họ thấy được những giá trị và tầm quan trọng của việc giáo dục tình yêu quê hương, nguồn cội và của những cái “chạm” đầy háo hức của con với thiên nhiên nơi làng quê. Bởi một khi đã hiểu và trân trọng những giá trị này, cộng với sự cam kết về chất lượng, sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, vận hành, thì chi phí tiền triệu cho những chuyến trại hè là hoàn toàn xứng đáng.