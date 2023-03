Bộ sậu Công ty Bankland vẽ dự án bất động sản, tặng vàng, ô tô để chiếm đoạt tiền nhà đầu tư

Hình ảnh quảng cáo đầu tư bất động sản của Bankland.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Quản Văn Dương (SN 1984, trú tại Thái Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland), Nguyễn Thị Như (SN 1985, trú tại Hà Nội) - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Đức Minh (SN 1995, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Công ty Cổ phần tập đoàn Bankland (gọi tắt Công ty Bankland) thành lập năm 2021, có vốn điều lệ 99 tỷ đồng, trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội với ngành nghề bất động sản, xúc tiến thương mại, du lịch…

Quá trình hoạt động, Công ty Bankland bị cáo buộc thường xuyên mở các buổi thuyết trình, sự kiện có hàng nghìn người tham gia để quảng bá hình ảnh nhằm huy động vốn của nhà đầu tư cùng kinh doanh. Trong đó, nhà đầu tư bỏ tiền được hưởng lãi suất theo ngày từ 3-5,1%/tháng, còn công ty đảm nhận kinh doanh.

Ngoài ra, Dương và Như với vai trò là lãnh đạo công ty đã ra các thông báo ưu đãi tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, xe máy SH, Iphone, đi du lịch… để thu hút nhiều người tham gia nộp tiền.

Bankland mở bán cổ phiếu.

Phát hành chui 10.000 tỷ cổ phiếu

Không những thế, Công ty Bankland không kê khai thuế với cơ quan chức năng, chưa được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép nhưng vẫn phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu mã BLI và tự định giá khởi điểm là 0.0001 USD/cổ phiếu. Đồng thời tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD, cho các nhà đầu tư mua bán với nhau và đăng ký mua bất động sản trên sàn giao dịch của công ty.

Công ty Bankland còn mở 4 văn phòng để tuyên truyền khi có khách hàng đến tìm hiểu đầu tư, quảng bá hình ảnh và các chương trình khuyến mại tặng thưởng đất, vàng, ô tô… nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản.

Cơ quan chức năng xác định những dự án bất động sản mà Công ty Bankland quảng cáo là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và chưa được cấp phép đầu tư.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an và Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm rõ, đồng thời triệu tập những người liên quan để làm việc.

Các đối tượng thừa nhận Công ty Bankland không có dự án bất động sản như quảng cáo. Tiền của nhà đầu tư để duy trì hoạt động của công ty và lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động công ty không có lợi nhuận nhưng Tĩnh với vai trò là cố vấn cấp cao của công ty được hưởng 10% doanh thu của Công ty Bankland, Dương được trả 180 triệu đồng/tháng, Như 200 triệu đồng/tháng, còn Dũng 160 triệu đồng/tháng.

Sơ bộ đến nay có khoảng hơn 4.000 nhà đầu tư đã ký hơn 7.000 hợp đồng hợp tác đầu tư và nộp số tiền hơn 400 tỷ đồng vào Công ty Bankland.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.