Làm mẹ của một cô con gái tuổi teen, tôi luôn trăn trở về cách dạy con hiểu đúng và đủ về giới tính, tình yêu và giá trị bản thân. Đó không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt trong một thế giới đầy rẫy những thông điệp sai lệch từ mạng xã hội và truyền thông.

Nhưng rồi, một cách không ngờ tới, tôi nhận ra rằng bộ phim Sex and the City – một bộ phim mà tôi từng xem chỉ để giải trí – lại mang đến cho tôi những bài học quan trọng để chia sẻ với con.

Thông qua bộ phim, tôi rút ra được những bài học quan trọng về giáo dục giới tính cho con, cũng như cách dạy con trân trọng bản thân và khiến người khác trân trọng con:

1. Giá trị bản thân đến từ chính mình – từ nhân vật Carrie Bradshaw

Carrie, nhân vật chính của bộ phim, trải qua rất nhiều mối quan hệ, đặc biệt là mối tình phức tạp với Mr. Big. Cô không ít lần cảm thấy tổn thương vì sự hời hợt và thiếu ổn định của anh. Tuy nhiên, qua những đau khổ đó, Carrie dần nhận ra rằng cô không thể dựa vào tình yêu của một người khác để định nghĩa giá trị của mình.

Bài học: Tôi muốn con hiểu rằng, giá trị bản thân không nằm ở việc con được người khác yêu thương hay thừa nhận. Con cần yêu chính mình trước, vì chỉ khi đó con mới có thể bước vào một mối quan hệ lành mạnh và bền vững.

Bộ phim Sex and the City

2. Tôn trọng sự đa dạng trong lựa chọn cá nhân – từ nhân vật Samantha Jones

Samantha là biểu tượng của sự tự do và thẳng thắn khi nói về tình dục. Cô sống đúng với bản chất của mình, không để những định kiến xã hội áp đặt. Ngược lại, Charlotte – bạn thân của Samantha – lại đại diện cho sự truyền thống và kín đáo. Hai người tuy khác biệt nhưng vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của nhau.

Bài học: Tôi muốn dạy con rằng không có cách sống nào là “đúng” hay “sai” nếu con cảm thấy thoải mái và tự tin với lựa chọn của mình. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh rằng tự do đi kèm với trách nhiệm. Con cần hiểu rõ hậu quả của các quyết định và luôn hành xử có trách nhiệm với bản thân cũng như người khác.

3. Yêu cơ thể mình và chăm sóc sức khỏe – từ nhân vật Samantha Jones và Charlotte York

Trong phim, Samantha phải đối mặt với căn bệnh ung thư vú, điều khiến cô nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Charlotte cũng có một hành trình đầy cảm xúc khi cô đấu tranh với vấn đề vô sinh. Cả hai câu chuyện đều nhấn mạnh rằng phụ nữ cần biết chăm sóc cơ thể và sức khỏe của mình một cách chủ động.

Bài học: Tôi bắt đầu dạy con gái cách lắng nghe cơ thể mình. Tôi không ngần ngại nói về các vấn đề như kinh nguyệt, cách phòng tránh bệnh lây qua đường tình dục, hay tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ. Đây là những điều mà tôi hy vọng sẽ giúp con biết trân trọng và bảo vệ cơ thể của mình tốt hơn.

4. Tự lập và mạnh mẽ trong cuộc sống – từ nhân vật Miranda Hobbes

Miranda là người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập cả về tài chính lẫn cảm xúc. Cô không cần ai “giải cứu” mình mà tự mình vượt qua mọi khó khăn trong công việc, gia đình và cuộc sống.

Bài học: Tôi muốn con hiểu rằng sự tự lập là một điều vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với phụ nữ. Khi con không phụ thuộc vào bất kỳ ai về tài chính hay cảm xúc, con sẽ có sức mạnh để đứng vững trước mọi thử thách trong cuộc đời.

5. An toàn và trách nhiệm trong các mối quan hệ – từ mọi nhân vật trong phim

Mỗi nhân vật trong Sex and the City đều trải qua những mối quan hệ phức tạp, từ tình yêu, tình bạn đến tình dục. Điều họ luôn nhấn mạnh là sự cần thiết của an toàn và trách nhiệm, dù là về mặt cảm xúc hay thể chất.

Bài học: Tôi nhấn mạnh với con rằng việc bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Dù yêu hay khám phá tình dục, điều quan trọng là con phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu – cả về mặt cảm xúc lẫn sức khỏe.

Tôi từng nghĩ Sex and the City chỉ là một bộ phim giải trí, nhưng nó đã dạy tôi cách giao tiếp với con gái về những vấn đề phức tạp như tình yêu, giới tính và giá trị bản thân. Tôi mong rằng, qua những câu chuyện và bài học này, con gái tôi sẽ lớn lên với sự tự tin, tự lập và biết cách yêu thương chính mình.