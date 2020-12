Bộ Công an điều tra đơn tố giác bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát

Chiều 7-12, Bộ Công an tổ chức họp báo để thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết năm 2020 lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, mở 4 đợt cao điểm tấn công các đường dây, tổ chức tội phạm, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài ra, lực lượng công an còn giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, qua đó có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng phạm tội. Trong năm 2020, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 35.872 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 83,50% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 8,50%); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13% (cao hơn chỉ tiêu giao 1,13%). Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được nhanh chóng điều tra và đã triệt phá được 1.860 băng nhóm tội phạm hình sự các loại, trong đó đã trấn áp mạnh và đẩy lùi tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Đại tá Chữ Bá Dũng, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin về vụ án cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa tại buổi họp báo

Lực lượng công an cũng triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu; chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy tại cơ sở; phát hiện, xử lý 24.548 vụ, 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 738,35 kg heroin, 3.430,8 kg ma túy tổng hợp và 2.066.637 viên ma túy tổng hợp; đã bắt giữ 3.381 vụ, 5.452 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2019), thu hồi 20.212 khẩu súng các loại (tăng 33 lần so với cùng kỳ so với năm 2019).

Kêu gọi bà Hồ Thị Kim Thoa trình diện, điều tra đơn tố giác bà Trần Uyên Phương

Đại tá Chữ Bá Dũng, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra nhiều vụ án lớn mà dư luận quan tâm. Điển hình là vụ cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, được người dân theo dõi suốt thời gian qua.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 4-9 đã ra quyết định truy nã toàn quốc với bà Hồ Thị Kim Thoa. Sau đó, Tổ chức CSHS quốc tế - Interpol cũng đã truy nã đỏ đối với bị can Kim Thoa. Đến nay, Bộ Công an đã viết thư kêu gọi gia đình đề nghị bà Kim Thoa về nước trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Công an đang điều tra làm rõ đơn tố giác tội phạm bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) về nội dung cho vay nặng lãi, chiếm đoạt tài sản. "Vụ án này vẫn đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ" - lãnh đạo Bộ Công an khẳng định.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, việc xử lý các cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP HCM) được Công an TP thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về công tác kiểm tra, rà soát cán bộ, siết chặt kỷ luật, quy chế công tác trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp dân. Qua đó, Công an TP HCM phát hiện một số cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm quy trình, quy chế công tác. Những vi phạm này được Công an TP HCM đánh giá có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cần xử lý nghiêm khắc. Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ thêm 25 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa về các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của nhà nước, người dân.

Đối với việc xử lý trách nhiệm cấp trên, giám đốc Công an TP HCM cho rằng vụ án đang trong quá trình điều tra, phải thu thập tài liệu, đủ căn cứ pháp lý mới xem xét trách nhiệm. "Công an TP HCM đã yêu cầu chỉ huy các cấp Công an quận Tân Phú phải kiểm điểm để có hướng xử lý tiếp theo" - giám đốc Công an TP HCM nói.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh vai trò của báo chí đã có đóng góp to lớn về tuyên truyền cùng lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm yên bình cho đất nước.