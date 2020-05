Bỏ cả triệu để chơi trò mạo hiểm, 4 vị khách bất ngờ gặp "biến" làm lật nhào giữa biển, khiến tất cả các vị khách trên bờ đều cười ngặt nghẽo

Mùa hè đã đến, lựa chọn du lịch tại những nơi có biển luôn là ưu tiên số 1 của mỗi gia đình. Tại đó, mọi người vừa được thưởng thức những món hải sản ngon miệng, hấp dẫn lại vừa được tắm biển, tận hưởng cảm giác trong lành và đặc biệt là được trải nghiệm những trò chơi thú vị chỉ có ở biển cả.

Thế nhưng, không phải vị khách nào cũng gặp may trong mỗi trò chơi khi đi tới biển, thậm chí có vị khách còn gặp "biến" ngay phút đầu chỉ vì... yếu tố khách quan mà bản thân khó lường trước được.

Điển hình như mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ca nô kéo thuyền phao di chuyển trên biển nhưng "bất thành" khiến 4 vị khách bị hất tung xuống biển khi vừa khởi hành khiến người xem được phen cười ngặt nghẽo.

Đợi mãi mới tới lượt chơi trò mạo hiểm, 4 vị khách bất cờ gặp biến, "toang" trong phút đầu khi "đụng độ" với sóng biển

Nội dung đoạn clip được dân mạng chia sẻ cho thấy, cả 4 vị khách này đã đợi khá lâu để tới lượt cùng nhau khám phá và trải nghiệm cảm giác vi vu giữa lòng biển rộng lớn bằng chiếc ca nô kéo phía trước. Thế nhưng, khi vừa khởi hành được mấy giây, chiếc ca nô đang chạy rất "hăng" đằng trước thì chiếc thuyền phao phía sau bất ngờ bị sóng đánh quá mạnh, khiến 4 vị khách bị hất lên cao và rơi xuống nước.

Trước và sau khi 4 vị khách gặp "sự cố" không ngờ khi vừa di chuyển được vài mét. Ảnh cắt từ clip

Quả thật, pha "tai nạn" khiến người chơi có lẽ được phen thót tim vì sợ hãi còn người xem thì cười không ngậm được miệng vì số các vị khách này... quá đen! Do được bảo hộ bằng áo phao an toàn trước khi xuống biển nên 4 vị khách đều an toàn, song tình huống trên đã khiến dân mạng xôn xao bình luận.

Số đông thì bất ngờ và đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh trớ trêu của 4 vị khách trên:

- "Chết cười, chờ đợi bao lâu mới tới lượt, chẳng may lại "toang", khổ quá!".

- "Đúng là trò chơi cảm giác mạnh, đảm bảo sau phen này, mấy vị khách này "rén" lắm mới thử lần nữa cho xem".

- "Dù biết đây là câu chuyện buồn nhưng mình không thể ngừng cười, xem clip mà ôm bụng cười ngặt nghẽo".

Vậy mới thấy, đi biển chơi mấy trò mạo hiểm, dù mình có thực hành tốt đến mấy nhưng nếu có sự cố ngoài ý muốn xảy ra thì đúng là "toang" thật đấy chị em ạ.