Bộ ảnh hút like MXH của cặp đôi sở hữu nhan sắc "cực phẩm": Chú rể từng dùng cách đặc biệt để "giữ chân" khi cô dâu đã hoàn tất thủ tục sang Nhật

"Cuộc đời em là 1 đường thẳng, chỉ vì gặp anh mà rẽ ngang...", đó là câu chuyện của Vương Kiều Trang, nhưng lối rẽ này của cô đầy ắp tình yêu và hi vọng.

Mới đây, bộ ảnh cưới của Hải Dương và Kiều Trang đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, với 1 câu caption ngắn ngủi mà ý nghĩa sâu sắc: "Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng người ta phải mất cả đời để chứng minh điều đó".

Chàng nhiếp ảnh gia cưa đổ cô mẫu xinh đẹp

Cách đây 3 năm, cặp đôi đã có cơ duyên quen biết trong 1 buổi chụp ảnh kỉ yếu. Dương chia sẻ: "Ấn tượng đầu tiên của mình là cô ấy xinh nhất lớp. Sau đó mình quyết tâm làm quen và may mắn 'cưa đổ' được nàng.

Nhưng khi mối quan hệ vừa chớm nở thì cô ấy phải lên Hà Nội học. Bọn mình chính thức yêu xa. Rất nhiều mâu thuẫn xảy ra trong 2 năm ấy. Bọn mình dù thế nào cũng thống nhất với nhau, tranh cãi để hiểu nhau hơn chứ không phải cái cớ để làm tổn thương hay muốn chia tay. Đó là lý do vì sao cả mình và cô ấy không bao giờ xưng hô mày tao hay xúc phạm dù có vấn đề lớn thế nào.

Có lẽ, trong tình yêu của mình thì tranh cãi chính là thử thách lớn giúp chúng mình trưởng thành hơn. Thế nên có giận thế nào cả 2 cũng sẽ cố bình tĩnh ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, không trốn tránh, tôn trọng nhau".

Bài đăng của chú rể Hải Dương

Tình yêu nào cũng có vui buồn, giận hờn và chàng trai này đã làm được 1 điều không phải ai cũng làm được. Nhờ đó mà 1 lần nữa bản thân người trong cuộc nhận ra được tầm quan trọng của đối phương.

Nếu yêu thật lòng, người ta sẽ tìm cách giữ chặt nhau chứ không phải mỉm cười "chúc em hạnh phúc"

Bao nhiêu lần cãi nhau cũng không bằng 1 câu "Em muốn đi". Và Hải Dương đã rất khó khăn mới giữ được Kiều Trang ở lại.

"Trong giai đoạn hiểu lầm lớn nhất, cô ấy quyết tâm sang Nhật. Sợ mất cô ấy nên mình lên Hà Nội tìm gặp nhưng Trang toàn tránh mặt mình. Lúc ấy mình ngổn ngang rất nhiều tâm trạng, có đấu tranh tư tưởng. Mình đã nghĩ do mình không đủ tốt hay cô ấy không đủ yêu mình. Và cuối cùng mình đã xác định: Là đàn ông phải mang lại cảm giác an toàn lẫn tin tưởng cho người phụ nữ bên cạnh. Nếu cô ấy muốn rời đi thì chắc chắn do mình không đủ 'uy tín' rồi", Dương bày tỏ.

Thời điểm ấy biết Trang đã hoàn tất thủ tục sang Nhật, gần như 90% chắc chắn rồi nhưng Dương vẫn hi vọng, kiên trì theo đuổi. Yêu xa cả trăm cây số đã quá đủ với anh rồi, giờ không thể 2 người 2 bầu trời khác nhau nữa.

Bộ ảnh cưới được thực hiện ở Cát Bà (Photo: Thọ Hoàng)

Photo: Thọ Hoàng

"Trong rất nhiều lần tìm cách liên lạc với cô ấy cuối cùng thì Trang cũng nghe máy. Mình bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội và 2 đứa ngồi tâm sự rất nhiều, tháo gỡ được những hiểu lầm, khúc mắc. Mình thì hiểu được nhiều hơn tâm tư, kì vọng của cô ấy vào mình còn Trang cảm nhận được sự chân thành thật sự nơi mình".

Khi nụ cười hòa cùng nước mắt và tình yêu vẫn hiển hiện, nguyên vẹn nơi đây, Dương đã nhìn Trang với biết bao hi vọng. Lúc anh chờ đợi 1 đáp án chính xác nhất thì cô người yêu thủ thỉ: "Em ở lại với anh, vì em có lý do chính đáng rồi".

Cặp đôi sở hữu nhan sắc được nhận xét khá "cực phẩm"

Không thể tả hết niềm hạnh phúc của Dương lúc bấy giờ. Cuối cùng thì anh đã hiểu, chỉ sắp mất đi người ta mới nhận ra được giá trị thật sự của đối phương và tình cảm sâu thẳm lòng mình. Thử thách không khiến họ buông tay, thử thách là để củng cố tình yêu và khiến cả 2 thêm trưởng thành hơn.

Photo: Thọ Hoàng

Trải qua mọi việc, Dương chia sẻ quan điểm: "Rất nhiều người nghĩ đã yêu thì không ai phải níu kéo, không ai phải cố giữ chân người kia lại, song thực tế cuộc sống chẳng đơn giản như vậy. Đối với mình tình yêu hay bước vào hôn nhân luôn cần sự bình đẳng, công bằng, chỉ có yêu và không yêu, không có chuyện yêu ít hay yêu nhiều. Yêu thì người ta tìm cách cố gắng chứ không phải nghĩ ra lý do để thoái thác.

Nếu 1 người vui vẻ chấp nhận những thiếu sót của bạn đời, yêu cô ấy từ những khuyết điểm tôi tin phụ nữ cũng tự biết cách sửa đổi, hoàn thiện mình. Chẳng ai là trọn vẹn hoàn hảo, người ta chỉ cần chút động lực để cố lên thôi.

Đối với mình, có thể mình không phải người đàn ông tốt nhưng mình sẽ yêu và trân trọng cô ấy - sự lựa chọn cuối cùng của cuộc đời mình theo 1 cách tốt nhất".

Đôi khi, thành công của người đàn ông chỉ đơn giản là biết thừa nhận sai lầm, co trách nhiệm và mong muốn sửa đổi vì người mình yêu.

Photo: Thọ Hoàng