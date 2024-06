BLACKPINK đều có bến đỗ riêng nhưng Rosé lại gây thất vọng nhiều nhất?

Jennie - Lisa - Jisoo đều thành lập công ty, riêng Rosé ký hợp đồng độc quyền với THE BLACK LABEL

Vào cuối năm 2023 và tháng 2/2024, 3 thành viên bao gồm Jennie - Lisa - Jisoo lần lượt công bố thành lập công ty riêng cho các hoạt động cá nhân sau khi quyết định không tái ký hợp đồng solo với YG. Trong đó, Jennie là người đầu tiên thông báo thành lập công ty ODDATELIER và Lisa - Jisoo cũng nhanh chóng công bố thành lập công ty LLOUD - BLISSOO 2 tháng sau đó.

Phải cho đến 4 tháng sau, những thông tin đầu tiên liên quan đến công ty chủ quản của Rosé mới được tiết lộ. Theo đó, sau khi truyền thông Hàn Quốc hé lộ về hợp đồng của Rosé không lâu, sáng 18/6, THE BLACK LABEL đã lên tiếng xác nhận ký hợp đồng độc quyền với Rosé.

Như vậy sau Jisoo - Jennie - Lisa, Rosé là thành viên cuối cùng của BLACKPINK được xác nhận sẽ hoạt động cá nhân dưới trướng công ty THE BLACK LABEL.

4 thành viên BLACKPINK đều đã có bến đỗ riêng cho các hoạt động cá nhân

Trong tuyên bố của mình, THE BLACK LABEL cho biết Rosé sẽ gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu bằng những dự án âm nhạc mới và thực hiện các hoạt động âm nhạc trên khắp thế giới với các hãng thu âm toàn cầu trong tương lai. THE BLACK LABEL khẳng định sẽ không tiếc bất kỳ sự hỗ trợ nào để Rosé có thể hoạt động ở nhiều lĩnh vực đa dạng hơn.



Nguyên văn tuyên bố chính thức từ THE BLACK LABEL: Xin chào. Đây là THE BLACK LABEL. Chúng tôi đã ký hợp đồng quản lý với nghệ sĩ Rosé. Nhà sản xuất Teddy và nghệ sĩ Rosé, những người đã cùng nhau làm việc trong vai trò nhà sản xuất và nghệ sĩ trong một thời gian dài, gần đây đã ký hợp đồng quản lý với THE BLACK LABEL dựa trên sự tin tưởng sâu sắc của họ dành cho nhau. Rosé hiện đang chuẩn bị gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu bằng âm nhạc mới, đồng thời dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động âm nhạc trên toàn thế giới với các hãng thu âm toàn cầu trong tương lai. Hãy chờ đợi sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa Rosé, người có màu sắc âm nhạc độc đáo và THE BLACK LABEL, đơn vị theo đuổi quyền tự do hoạt động của nghệ sĩ. Chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng hỗ trợ trong tương lai để Rosé có thể hoạt động ở nhiều lĩnh vực đa dạng hơn nữa. Xin cảm ơn.

Rosé - Thành viên duy nhất của BLACKPINK không thành lập công ty riêng mà hoạt động dưới trướng THE BLACK LABEL

Rosé gây lo lắng sẽ bị lãng quên giống với các nghệ sĩ thuộc công ty THE BLACK LABEL

Trên thực tế, THE BLACK LABEL không hề xa lạ với các fan Kpop, đặc biệt là người hâm mộ của BLACKPINK. Đây là công ty con trực thuộc YG do nhà sản xuất âm nhạc Teddy thành lập. Công ty hiện đang quản lý các nghệ sĩ đình đám Kbiz như TAEYANG (BIGBANG), Somi, Zion.T hay nam diễn viên Park Bo Gum,...

Teddy là nhà sản xuất đã gắn liền với BLACKPINK ngay từ những ngày đầu debut. Anh được mệnh danh là “phù thủy âm nhạc” khi là người đứng sau loạt bản hit tỷ view của BLACKPINK như Boombayah, Ddu-du Ddu-du, Kill This Love, How You Like That... Với cá nhân Rosé, Teddy cũng là người trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất các ca khúc solo của cô nàng trong album -R- như On The Ground và Gone.

Nhà sản xuất âm nhạc Teddy - người đứng đầu THE BLACK LABEL được xem là “phù thủy âm nhạc” đứng sau nhiều bản hit của BLACKPINK

Tuy nhiên, dù là người tạo nên hit cho BLACKPINK từ những ngày đầu debut nhưng việc Rosé gia nhập công ty THE BLACK LABEL lại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Đa số đều tỏ ra hoang mang bởi công ty này từng không ít lần gây tranh cãi với việc nhiều nghệ sĩ trực thuộc bị “lãng quên”.



Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến trường hợp của Somi. Cô gia nhập THE BLACK LABEL với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2018. Thế nhưng độ nổi tiếng của cô nàng lại giảm dần đều và gần như mất tích trên đường đua âm nhạc. Cho đến nay đã khoảng 6 năm trôi qua nhưng số lần Somi quảng bá sản phẩm âm nhạc của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất Somi comeback là vào tháng 8/2023 với ca khúc Fast Forward.

Tuy nhiên với cách quảng bá nhỏ giọt của THE BLACK LABEL khiến cho sản phẩm này không nhận được sự ủng hộ quá nhiều từ người hâm mộ. Đó còn chưa kể đến việc, cô nàng cũng có khoảng thời gian mất tích lên đến đơn vị “năm” - như cách mà YG từng để BLACKPINK đi “nhập ngũ”.

“Bông hồng lai” Somi không gây được nhiều ấn tượng sau khi gia nhập THE BLACK LABEL

Hay như Anda - nghệ sĩ solo đầu tiên hoạt động dưới trướng THE BLACK LABEL. Cô từng tạo được tiếng vang với ca khúc What You Waiting For kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc R.Tee vào tháng 3/2019. Thế nhưng sau sản phẩm này, cô nàng bỗng “mất tích” hoàn toàn tại thị trường Kpop. Công ty chủ quản cũng không có bất kỳ thông báo nào liên quan việc hoạt động của “gà nhà”. Phải đến tháng 5/2024, người hâm mộ mới biết “tung tích” của cô qua thông báo kết hôn, sinh con trên trang cá nhân.



Anda - nữ nghệ sĩ solo thuộc công ty của Teddy chỉ “lóe sáng” và “vụt tắt” nhanh chóng với 1 ca khúc duy nhất

Fan quốc tế bày tỏ sự thất vọng, đến fanbase lâu năm cũng thừa nhận… khó diễn tả cảm xúc

Sau khi THE BLACK LABEL xác nhận ký hợp đồng độc quyền độc quyền với Rosé, mạng xã hội X (Twitter) đã bùng nổ tranh cãi với loạt bài đăng từ cộng đồng fan quốc tế. Nhiều bình luận không giấu được sự thất vọng với quyết định của Rosé. Có ý kiến cho biết đã rất mong chờ vào sự thông báo của nàng “bông hồng nước Úc” sau 6 tháng kể từ thời điểm rời YG.

Thế nhưng quyết định được tung ra lại như một “gáo nước lạnh” với những gì mà tất cả đã ngóng chờ suốt thời gian qua. Hay như một fanbase lâu năm sở hữu hơn 360 nghìn người theo dõi của BLACKPINK cũng không giấu được nỗi buồn sau thông báo chính thức từ THE BLACK LABEL: “Tôi tin tưởng cô ấy nhưng tôi không biết phải diễn tả thế nào về điều này”.

Fanbase lâu năm sở hữu hơn 360 nghìn người theo dõi của BLACKPINK không biết diễn tả ra sao khi Rosé ký hợp đồng với công ty của Teddy

Một ý kiến khác để lại bình luận: “Tôi xin lỗi nhưng tôi vô cùng thất vọng, cô ấy đã cho tôi rất nhiều hy vọng khi rời khỏi YG và sau đó còn chia sẻ một đoạn nhạc rồi lại im lặng trong nhiều tháng chỉ để điều này xảy ra. Tôi đang thực sự thấy khó khăn để chấp nhận điều này và tôi cảm thấy khá mệt mỏi”.



Bình luận bày tỏ sự thất vọng với quyết định của Rosé

Hay có bài đăng còn khẳng định, nếu như Rosé gia nhập THE BLACK LABEL thì còn tệ hơn việc rời khỏi YG: “Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng người chịu trách nhiệm cho việc BLACKPINK chỉ có 30 bài hát trong 7 năm. chất lượng hơn số lượng nhưng tôi không biết anh ta đã đề nghị gì với cô ấy nhưng nếu THE BLACK LABEL là lựa chọn thì ở lại với YG sẽ tốt hơn”.

Ý kiến cho rằng Rosé ở lại YG sẽ tốt hơn việc gia nhập công ty của Teddy

Nhưng trên hết, người hâm mộ vẫn tôn trọng và chờ đợi sự thăng hoa mang đậm dấu ấn cá nhân của Rosé

Như thông báo được đưa ra từ THE BLACK LABEL, hợp đồng ký kết với Rosé được gọi tên là “hợp đồng quản lý”. Phía công ty cũng khẳng định “Rosé sẽ thực hiện các hoạt động âm nhạc trên toàn thế giới với các hãng thu âm toàn cầu trong tương lai”.

Đồng nghĩa với việc, rất có thể công ty của Teddy chỉ đứng sau Rosé với các hoạt động quản lý nghệ sĩ trực thuộc. Còn riêng âm nhạc, Rosé hoàn toàn được tự do quyết định và làm việc với các hãng thu âm toàn cầu. Như vậy, người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm về việc, chất lượng các sản phẩm âm nhạc mà Rosé phát hành sẽ không chỉ gói gọn trong quy mô của THE BLACK LABEL.

Mặt khác, với những ai yêu quý Rosé đều biết rằng âm nhạc là thứ quý giá nhất mà cô luôn khao khát được tự do sáng tạo và thỏa sức vẫy vùng. Trong tâm thư gửi người hâm mộ tối 18/6, Rosé cho biết bản thân xuất phát từ môi trường luôn được mọi người hỗ trợ trong mọi công việc thay vì phải tự làm mọi thứ một mình. Vì vậy cô cần thời gian để học hỏi, có sự hiểu biết và tin tưởng bản thân, ekip để trở thành người có trách nhiệm với chính mình.

Có lẽ khác với các thành viên còn lại, việc đứng đầu một công ty đối với Rosé không quan trọng bằng việc cô được thả mình trong phòng thu cả ngày để được sống với âm nhạc và thăng hoa trong không gian mà cô được là chính mình.

Tâm thư của Rosé gửi người hâm mộ xác nhận ký hợp đồng độc quyền với THE BLACK LABEL

Gia nhập THE BLACK LABEL với người đứng đầu là Teddy, chắc chắn rằng Rosé sẽ có những lý do riêng của mình. Nhưng dù với bất kỳ lý do nào, có thể khẳng định Rosé luôn dành tất cả sự tâm huyết để mang đến cho người hâm mộ, khán giả của mình sản phẩm âm nhạc chất lượng và chỉn chu nhất.

Với vị trí của Rosé hiện tại cùng sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ toàn cầu, cô hoàn toàn tự chủ được đường đi nước bước với những kế hoạch tương lai mà không thể bị “thế lực” nào làm cản trở. Có thể Rosé không thành lập công ty riêng, không lên chức CEO như các chị em trong nhóm nhưng cái tên “nghệ sĩ Rosé” vẫn là điều quan trọng nhất mà chính cô và người hâm mộ luôn mong muốn được nhìn thấy thay vì bất kỳ một danh xưng nào khác. Sau tất cả, người hâm mộ hãy cùng kiên nhẫn, tin tưởng vào quyết định của Rosé và chờ đón sự thăng hoa mang đậm dấu ấn cá nhân của cô nàng trong tương lai.