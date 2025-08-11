Bình giữ nhiệt EcoFlask 3 năm liên tiếp đạt kết quả kiểm nghiệm an toàn từ các tổ chức uy tín - vì sức khỏe gia đình Việt

Làm sao để mỗi ngụm nước con uống đều thật sự tinh khiết? Làm sao để sự tiện lợi không phải đánh đổi bằng những rủi ro sức khỏe tiềm tàng? Đó không chỉ là câu hỏi của người tiêu dùng, mà còn là sứ mệnh mà EcoFlask đặt ra ngay từ những ngày đầu. Thay vì chạy theo cuộc đua về giá, thương hiệu này đã chọn một con đường bền bỉ hơn: chinh phục niềm tin bằng những tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất. Cột mốc 3 năm liên tiếp giữ vững bộ ba kết quả kiểm nghiệm an toàn từ các tổ chức uy tín chính là quả ngọt cho hành trình đầy tâm huyết đó.

Bộ ba kiểm nghiệm khắt khe bảo chứng cho chất lượng sản phẩm của EcoFlask

Việc sở hữu đồng thời ba kết quả kiểm nghiệm an toàn liên tiếp trong 3 năm đã thể hiện chiến lược kiểm soát chất lượng sản phẩm toàn diện, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Đầu tiên, kết quả kiểm nghiệm từ Viện Năng suất Chất lượng Deming tập trung vào việc sàng lọc các hóa chất hữu cơ tiềm ẩn nguy cơ. Để đạt được kết quả kiểm nghiệm này, sản phẩm của EcoFlask phải vượt qua các bài kiểm tra hóa học và vật lý chuyên sâu, phân tích sự hiện diện của các chất độc hại như BPA, Phenol, Formaldehyde. Quy trình kiểm định của Deming nổi tiếng nghiêm ngặt: chỉ cần phát hiện bất kỳ dấu vết nào của các chất gây hại này, quá trình kiểm tra sẽ bị dừng lại ngay lập tức. Việc EcoFlask vượt qua thành công bài kiểm tra này là một lời khẳng định rằng sản phẩm hoàn toàn tinh khiết, không chứa các hợp chất có thể gây rối loạn nội tiết hay các vấn đề sức khỏe lâu dài.

Tiếp đến, kết quả kiểm nghiệm từ SGS (Société Générale de Surveillance), tập đoàn kiểm định hàng đầu thế giới có mặt tại hơn 140 quốc gia, lại là một "tấm khiên" vững chắc chống lại nguy cơ nhiễm kim loại nặng. Với hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 và được công nhận bởi các tổ chức quốc tế như UKAS, ANAB, kết quả từ SGS mang giá trị toàn cầu. Bình giữ nhiệt EcoFlask đã được SGS xác nhận không chứa các kim loại nặng độc hại như Chì (Pb), Cadmium (Cd) và Arsenic (As). Đây là những kim loại có khả năng tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương hệ thần kinh, thận và hệ miễn dịch, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Phiếu kiểm nghiệm từ SGS đảm bảo rằng người dùng có thể hoàn toàn an tâm sử dụng bình EcoFlask mỗi ngày mà không lo ngại về nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng.

Cuối cùng, kết quả kiểm nghiệm từ QUATEST 3 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam (QCVN 12-3 : 2011/BYT) là sự bảo chứng quan trọng về mức độ an toàn khi sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ở nhiệt độ cao. Đây là một trong những quy chuẩn khắt khe tại Việt Nam, mô phỏng chính xác điều kiện sử dụng thực tế khi đựng đồ uống nóng. Cả bình và cốc giữ nhiệt EcoFlask đều đã trải qua các bài thử ngâm thôi nhiễm ở nhiệt độ ≥ 95°C. Kết quả cho thấy sản phẩm không phát sinh các chất độc hại như Phenol, Formaldehyde, không có dư lượng hóa chất và không thôi nhiễm kim loại nặng ngay cả trong môi trường axit (axit xitric 0,5%) và cồn (ethanol 20%). Điều này chứng minh sản phẩm an toàn, không làm biến đổi chất lượng đồ uống.

Chất lượng không chỉ nằm trên giấy tờ mà ở trong từng trải nghiệm

Hành trình 3 năm không chỉ để đạt được kết quả kiểm nghiệm an toàn, mà là để hoàn thiện một sản phẩm thực sự chất lượng, giải quyết những nỗi lo thường ngày của người phụ nữ.

Sự an tâm đến từ chất liệu: Nền tảng của sự an toàn này là ruột bình bằng inox 304 dày dặn, đảm bảo không thôi nhiễm, không bị ăn mòn bởi các loại đồ uống như nước trái cây hay trà.

Hiệu quả giữ nhiệt bền bỉ: Công nghệ chân không EVI giúp giữ nhiệt lâu, để ly cà phê buổi sáng của mẹ vẫn ấm nóng đến trưa, và bình nước của con vẫn mát lạnh sau giờ tan học.

Vẻ đẹp đi cùng năm tháng: Lớp sơn tĩnh điện siêu bền giải quyết triệt để nỗi lo bình bị trầy xước, bong tróc, giữ cho sản phẩm luôn như mới dù đồng hành cùng bạn mỗi ngày.

Thiết kế tinh tế cho cuộc sống bận rộn: Nắp thép không gỉ và gioăng silicon khít chắc chống tràn tuyệt đối, giúp các mẹ yên tâm bỏ bình trong túi xách mà không lo rò rỉ.

Với tầm nhìn bền vững và mong muốn gia tăng giá trị cuộc sống, EcoFlask không chỉ mang đến một sản phẩm, mà còn trao gửi một giải pháp cho sự an tâm. Việc lựa chọn một chiếc bình giữ nhiệt có thể là một quyết định nhỏ, nhưng khi quyết định đó dựa trên sự thấu hiểu và được bảo chứng bởi những tiêu chuẩn an toàn cao nhất, nó trở thành một hành động chăm sóc đầy ý nghĩa, góp phần tạo nên một cuộc sống xanh và khỏe mạnh hơn cho cả gia đình.

EcoFlask Vietnam cùng bản gốc kết quả kiểm nghiệm: https://ecoflask.vn/pages/giay-chung-nhan