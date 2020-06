Bình Dương: Nhóm côn đồ cầm hung khí truy sát 3 người thương vong

Ngày 8/6, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Dĩ An để truy bắt nhóm có khoảng 10 đối tượng dùng hung khí chém chết Nguyễn Văn Thái (27 tuổi, quê Hà Nội) và gây thương tích cho 2 người khác tại phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 7/6, khi nhóm anh Thái đang cùng 2 người khác đứng trước quán vịt nướng do anh làm chủ trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp) thì có một nhóm khoảng 10 người cầm hung khí lao đến.

Hiện trường vụ án mạng.

Thấy vậy, nhóm của anh Thái bỏ chạy vào khu vệ sinh. Tuy nhiên các đối tượng vẫn đuổi theo chém 3 nạn nhân dã man rồi rời khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thái đã tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó một nhóm khách đã đến ăn và gây sự nên anh Thái đã mời ra ngoài. Đến chiều thì sự việc đau lòng xảy ra.