Bình Dương ghi nhận 657 ca mắc mới COVID-19 trong buổi sáng 21/7

Theo đó trong 657 ca mắc mới, có 257 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 236 ca phát hiện trong khu cách ly, 92 ca phát hiện ở các cơ sở y tế và 72 ca trong cộng đồng.

Tính theo địa bàn: Thuận An cao nhất với 297 ca, Dĩ An 130 ca, Tân Uyên 125 ca, Bến Cát 66 ca, Thủ Dầu Một 12 ca, Phú Giáo 06 ca, Bàu Bàng 3 ca, Bắc Tân Uyên 1 ca và tỉnh khác 17 ca.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 4.382 ca mắc COVID-19.

Có 1.204 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 75 ca bệnh phát hiện tại công ty, cơ quan, 1 ca test nhanh trước khi thi tốt nghiệp THPT, 2.184 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly, 794 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 257 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa), 5 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch.

Tổng cộng đến nay tại Bình Dương đã có 4.428 ca mắc COVID-19 (gồm: 32 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 7 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 4.388 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia).

Hiện tại, tỉnh có 11 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn với 3.033 bệnh nhân đang điều trị.

Trong đó có 43 phụ nữ mang thai, 29 người trên 65 tuổi, 84 người có bệnh lý nền, 85 người có diễn biến nặng. Lũy kế có 300 bệnh nhân khỏi bệnh, 12 bệnh nhân tử vong.

Kết quả truy vết tại tất cả các ổ dịch ghi nhận khoảng 12.833 trường hợp F1, 33.723 trường hợp F2. Tổng số trường hợp hiện đang còn cách ly y tế tập trung là 12.281 trường hợp. Tổng số trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú là 25.279 trường hợp.

Theo nhận định của ngành Y tế, số ca mắc vẫn ở mức cao tại các địa phương Thuận An, Dĩ An và tăng tại Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo. Dự báo trong 2 tuần tới sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới do tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng, có thể nâng tổng số ca bệnh lên khoảng 10.000 người.

Tỉnh Bình Dương đã thành lập 600 đội lấy mẫu đảm bảo lấy mẫu nhanh, trả kết quả trong 24 giờ. Năng lực cách ly tập trung nâng lên 20.000 giường, có thể mở rộng lên 30.000 giường khi cần thiết. Về năng lực điều trị, có thể đáp ứng nếu tiếp tục nâng công suất tối đa giường bệnh.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế đề nghị mọi người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 và thực hiện thông điệp 5K.

Người lao động tại các công ty, nhà máy cần tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Người dân trong khu vực đã phong tỏa, chấp hành các yêu cầu và biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thông báo ngay cho cơ sở y tế địa phương hoặc Tổ COVID-19 cộng đồng khi có các triệu chứng về bệnh đường hô hấp như: sốt, ho, đau họng, tức ngực, khó thở… hoặc nghi ngờ có tiếp xúc với người nghi mắc bệnh, để được xử trí và hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh đúng quy định.

Người từ các địa phương khác về Bình Dương phải khai báo y tế và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn.