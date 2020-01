Bình Dương: Điều tra vụ người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ bị xáo trộn

Báo Lao động đưa tin, đến 21h30 đêm 10/1, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong bất thường trong phòng trọ tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nguyên nhân vụ chết người đang được điều tra làm rõ.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh H.V.L. (39 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng). Người phát hiện là bạn ở chung phòng với nạn nhân.

Khu vực nhà trọ phát hiện vụ chết người. (Ảnh: ĐT).

Theo Vietnamnet, vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h tối 10/1. Thời điểm trên, người bạn ở chung phòng với anh L. về đến phòng trọ thì thấy cửa không khóa, đẩy cửa vào trong thì phát hiện anh L. nằm chết trên nền nhà, đồ đạc bên trong bị xáo trộn.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an để điều tra.

Khu vực xảy ra sự việc là phòng trọ nằm ở lầu 1 của dãy trọ công nhân, tập trung đông người sinh sống.

Theo người bạn cùng phòng, trước khi xảy ra sự việc anh L. không có dấu hiệu gì bất thường. Sáng nay người này đi làm còn nạn nhân ở nhà, đến tối thì phát hiện sự việc trên.