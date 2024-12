Liên quan đến video clip lan truyền trên mạng xã hội có nội dung một nữ sinh bị nhóm thiếu niên "đánh hội đồng", Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết: Qua xác minh ban đầu, xác định nạn nhân là em Võ Ngọc K.V. (SN 2011, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

K.V. là học sinh lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn phường Lái Thiêu, TP Thuận An). Địa điểm xảy ra vụ việc cũng được xác định là một ngôi nhà trên đường Bình Nhâm 03, khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2024, em K.V. có xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên nói trên về việc nói xấu nhau. Sau đó, nhóm khoảng 10 thiếu niên hẹn gặp em K.V. để giải quyết mâu thuẫn. Tại căn nhà trên, cả nhóm cùng nhau "đánh hội đồng" em K.V. và sử dụng điện thoại di động cá nhân quay phim lại sự việc. Đến tháng 11/2024, em K.V. tiếp tục bị nhóm thanh, thiếu niên trên hăm dọa đánh nên đã kể lại sự việc cho mẹ mình biết. Đến ngày 28/11/2024, đoạn video do một người trong nhóm thanh thiếu niên nêu trên quay được phát tán trên mạng.

Công an TP Thuận An hiện đã xác định được 5 đối tượng xuất hiện trong đoạn clip tham gia đánh em K.V.; đồng thời tiếp tục xác định các đối tượng còn lại để làm rõ vụ việc.

Được biết, nhóm thanh thiếu niên tham gia đánh em K.V. có độ tuổi từ 12-16 tuổi. Có người học cùng trường với em K.V., có người đã nghỉ học và đi làm.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm của tội "Cố ý gây thương tích". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 28/11, một clip ghi lại cảnh bé gái bị nhóm nam nữ đánh hội đồng tới tấp được chia sẻ qua mạng xã hội. Theo clip, mặc dù thiếu nữ kia đã van xin nhưng nhóm thiếu niên vẫn dùng tay chân tấn công liên tục.

Qua xác minh, bé gái bị đánh là là con gái chị Tôn Thị P. (36 tuổi). Do vợ chồng chị P. lên Bình Dương làm thuê, dẫn các con đi theo nên đã đăng ký cho V. học ở trường THCS nói trên. Ở thời điểm cuối năm học lớp 7, thấy con gái đi chơi về bị gãy 1 chiếc răng, tinh thần hoảng loạn, chị P. gặng hỏi nhưng con gái không nói gì. Sau đó, V. xin mẹ được chuyển trường về huyện Xuân Lộc, Đồng Nai để học. Cách đây khoảng một tháng, thấy con gái có nhiều bất thường, chị P. kiểm tra điện thoại của con thì phát hiện clip bé K.V. bị đánh trong một nhóm chat, cùng với đó là nhiều tin nhắn đe dọa sẽ có người tiếp tục tìm đánh khiến tinh thần bé K.V. luôn bất an, hoảng sợ.

Lúc này, V. mới khai sự thật là cuối năm học lớp 7, nữ sinh bị một nhóm bạn đánh hội đồng tại một nhà kho ở phường Bình Nhâm (TP Thuận An). Chị P. sau đó đã trình báo Công an TP Thuận An.