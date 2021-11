Bình Dương: Bắt giám đốc Công ty CP XDTMDV Phước Điền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Chuyền (SN 1983, HKTT tỉnh Đắk Lắk, cư trú khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đơn vị này nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Lù, tố giác Công ty CP XD TM DV Phước Điền (tọa lạc tại khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần) do Đặng Văn Chuyền làm tổng giám đốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 909.500.000 đồng thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án KDC Hoà Lợi 3 (phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh. Qua làm việc, tại cơ quan điều tra Chuyền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.