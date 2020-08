Bình An và Phương Nga mở kênh chung, hứa hẹn tiết lộ cuộc sống thường nhật trên sóng livestream

Ngày 4/8, kênh chính thức của Bình An và Phương Nga đã được mở trên nền tảng VLive. Cặp đôi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc hậu trường chưa từng được công bố hay những nội dung thú vị khác về cuộc sống của mình.



Bên cạnh việc mở kênh, chàng diễn viên và nàng Á Hậu cũng gửi lời chào đầu tiên đến các Vfan: "Xin chào tất cả mọi người, Bình An và Phương Nga muốn thông báo đến các bạn fan là kể từ hôm nay chúng mình sẽ chính thức tham gia vào cộng đồng VLive". Ngoài ra, cặp đôi cho biết sẽ thường xuyên livestream và chia sẻ các hoạt động thường nhật cũng như công việc để người hâm mộ có thể đến gần hơn, hiểu rõ hơn về cuộc sống của hai người. Đồng thời, cặp sao cũng nhắn nhủ fan hãy follow kênh mới và bắn thật nhiều tim để cổ vũ.

Bình An và Phương Nga là cặp trai tài, gái sắc nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam. Đăng quang ngôi vị Á Hậu Việt Nam năm 2018, Phương Nga được mời làm MC tại nhiều chương trình giải trí hay các sự kiện lớn như Miss World Vietnam, Lễ trao giải Âm nhạc cống hiến,… Còn Bình An là gương mặt thân quen của khán giả qua các tác phẩm truyền hình được yêu thích như "5S Online", "Zippo, mù tạt và em"… Quen nhau từ khi chưa nổi tiếng, cặp đôi quyết định công khai mối quan hệ vào đúng dịp Valentine năm 2019. Từ đó đến nay, cả hai vẫn tập trung vào công việc của mình đồng thời ủng hộ cho sự nghiệp của đối phương. Vì luôn giữ vững hình ảnh trong sạch, nói không với scandal và chiêu trò để nổi tiếng nên cặp đôi đã chiếm được tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ từ công chúng. Với việc mở kênh chung trên VLive, cặp "công chúa, hoàng tử" này tiếp tục cho thấy mối quan hệ ngày càng khắng khít, mặn nồng.



Qua VLive, cặp đôi hứa hẹn sẽ tích cực giao lưu với fan hâm mộ trong tương lai.

Theo dõi kênh VLive của Bình An và Phương Nga tại đây: https://www.vlive.tv/channels/9BBC6F

Ngoài Bình An và Phương Nga, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đã và đang sử dụng nền tảng trực tuyến VLive để giao lưu với các fan của họ và hơn thế nữa là xây dựng fandom văn minh, bền vững hơn thông qua Fanship của VLive. Cũng với lý do trên, sau khi mở kênh chính thức, Bình An và Phương Nga dự kiến sẽ có nhiều hoạt động, dự án đáng mong chờ đế tiến đến gần hơn với người hâm mộ.

Ứng dụng phát sóng trực tuyến VLive với nhiều nội dung hấp dẫn do chính các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan sản xuất sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn cho việc giải trí. Ngoài ra, trong mỗi livestream, các thần tượng sẽ tương tác trực tiếp với fan toàn cầu. Hãy cài đặt VLive dành cho iOS , Android , PC và smart TV để nhận mọi thông báo phát sóng.