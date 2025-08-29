BIDV triển khai gói tín dụng nhà ở 8.000 tỷ "Tri ân người chiến sĩ" lãi suất ưu đãi 5,5%/năm

Gói giải pháp toàn diện

Thấu hiểu nhu cầu an cư và ổn định cuộc sống cho gia đình của các cán bộ chiến sĩ, BIDV thiết kế gói tín dụng 8.000 tỷ đồng hỗ trợ nhu cầu nhà ở với lãi suất ưu đãi cố định 5,5% trong 12 tháng đầu, khoản vay tối đa 5 tỷ đồng cho mỗi khách hàng, tặng kèm gói bảo hiểm thân nhân với quyền lợi bảo vệ lên đến 50 triệu đồng. Đồng thời ngân hàng cũng áp dụng mức lãi suất tiền gửi tri ân cộng thêm trên kênh Online lên đến 0,6%/năm, tùy số tiền gửi và kỳ hạn.

Bên cạnh đó là chương trình tín dụng tiêu dùng linh hoạt, cụ thể, các cán bộ chiến sĩ nhận lương qua tài khoản tại BIDV được hỗ trợ vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo với hạn mức lên đến 150 triệu đồng; trong đó hạn mức thẻ tín dụng được cấp tự động lên đến 100 triệu đồng; vay thấu chi không tài sản bảo đảm lên đến 50 triệu đồng với lãi suất đặc biệt chỉ 5.5%/năm cố định trong suốt thời gian vay.

Cũng nhân dịp này, BIDV giới thiệu thẻ BIDV Visa Flexi phiên bản giới hạn "Sao vàng – Hào khí Việt Nam", thay cho lời tri ân và biết ơn sâu sắc dành cho những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ bình an của Tổ quốc, thắp sáng tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ thuận tiện trong việc chi tiêu, thanh toán, trả góp… bằng thẻ tín dụng, các cán bộ chiến sĩ còn được nhận ưu đãi đến 1 triệu đồng khi phát hành thẻ mới, miễn phí thường niên, nhân đôi điểm thưởng B-point để nhận hoàn tiền lên đến 4% cho các giao dịch online, bảo hiểm và chi tiêu chăm sóc gia đình, áp dụng từ 02/09/2025 đến hết tháng 02/2026.

Song song, BIDV tiếp tục miễn nhiều loại phí dịch vụ ngân hàng nhằm mang đến sự thuận tiện tối đa cho các cán bộ, chiến sĩ.

Lan tỏa giá trị nhân văn và dấu ấn 68 năm đồng hành cùng đất nước

Không chỉ là các ưu đãi tài chính, BIDV còn phối hợp cùng các bộ, ban, ngành trao tặng 5.000 suất học bổng cho con em chiến sĩ có thành tích xuất sắc, đồng thời cam kết triển khai 80 công trình dân sinh và an sinh xã hội giai đoạn 2025 - 2027, với ngân sách dự kiến 40 tỷ đồng. Đây là những hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm BIDV (1957 – 2027).

Trong suốt 68 năm hình thành và phát triển, BIDV kiên định gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng. Ngân hàng đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa nhà tạm, khắc phục thiên tai, tiên phong trong đại dịch Covid – 19 với gói tín dụng "Đồng hành cùng ngành Y" và gần 350 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch. Những ngôi nhà tình nghĩa, học bổng, công trình xanh…đã trở thành dấu ấn nhân văn trên khắp mọi miền tổ quốc.

Đại diện BIDV chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm tài chính thiết thực, đồng thời gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên đất nước. Mỗi gói tín dụng, học bổng hay công trình dân sinh đều là lời tri ân chân thành từ BIDV."