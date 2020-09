Bích Phương đang livestream bán hàng online thì thấy mẹ vào xem và cái kết khiến dân tình cười “bể bụng”

Trên sân khấu, Bích Phương thể hiện giọng hát ngọt ngào cùng loạt hit nghe muốn lụi tim. Còn ngoài đời cô khác hẳn, tưng tửng như một cây hài chính hiệu. Người ta hay hỏi nhờ đâu mà nữ ca sĩ lại có cái sự dễ thương tự nhiên đến thế thì bây giờ đã có câu trả lời rồi đây. Chắc là “mẹ... truyền con nối”. Nhìn vào cách mẹ của Bích Phương trêu con gái mình mọi lúc mọi nơi là đủ hiểu.

Nhưng Bích Phương cũng đâu phải dạng vừa. Mới đây khi phát hiện mẹ vào xem livestream, giọng ca Đi Đu Đưa Đi liền có phản ứng nhanh như chớp khiến dân tình bật cười. Chắc vì đoán được ý đồ mẹ sắp trêu, Bích Phương "chặn đường": "N.T.H đang xem hở mẹ? Hello mẹ, mẹ đừng nói gì nhé. Con đang livestream vui vẻ, mẹ đừng nói gì. Mẹ cứ im lặng ngắm nhìn con gái yêu của mẹ bán hàng online, mẹ đừng có nên như thế. I love you so much".

Mẹ Bích Phương vào xem livestream và cái kết

Không ai ngờ Bích Phương sẽ có màn "troll" cấp độ cao mẹ mình như thế.